FC Porto e Benfica jogam clássico sem surpresas nos 'onzes'

O FC Porto e o Benfica discutem hoje o clássico no Estádio do Dragão, referente à oitava jornada da I Liga de futebol, sem surpresas nas equipas iniciais e praticamente na máxima força.

No FC Porto, o lateral direito Alberto Costa regressa ao 'onze', face ao castigo de Martim Fernandes, numa defesa que repete a dupla polaca composta por Bednarek e Kiwior, no eixo, e Francisco Moura, à esquerda.

Francesco Farioli aposta na receita de sucesso no meio-campo, entregue a Alan Varela, normalmente mais recuado relativamente a Froholdt e Gabri Veiga, com Pepê e Borja Sainz nos corredores, em apoio a Samu.

No Benfica, José Mourinho já tinha confirmado que a virose que afetara parte do grupo nos dias seguintes ao jogo com o Chelsea, que os ingleses venceram por 1-0, não ia deixar ninguém de fora do clássico e repete a equipa utilizada no duelo da Liga dos Campeões.

Trubin será o guarda-redes, 'guardado' por Dedic e Dahl nos corredores laterais e António Silva e Otamendi no centro da defesa.

Barrenechea, Ríos e Aursnes deverão repartir entre si o trabalho a meio campo, atrás do belga Lukebakio, do ucraniano Sudakov e do grego Pavlidis, os elementos mais adiantados da equipa.

FC Porto, atual líder com 21 pontos, e Benfica, terceiro, com 17, jogam a partir das 21:15, no Estádio do Dragão, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.