Amílcar Figueira denuncia estado de abandono do campo da Nova Cidade e alerta para risco de saúde pública

Em nota à imprensa, o candidato à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos critica o facto de, "após um investimento de 704 mil euros na requalificação das fachadas do complexo habitacional, o recinto desportivo ter sido deixado para trás — encontrando-se hoje degradado, inacessível e perigoso para as crianças do bairro".

O candidato à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, denunciou "o estado lastimável do campo de futebol do complexo habitacional da Nova Cidade, um espaço que deveria servir a comunidade e promover a prática desportiva entre os mais jovens".

Diz que "apesar de o complexo ter sido reabilitado há relativamente pouco tempo, num investimento de 704 mil euros destinado à recuperação e requalificação das fachadas, o recinto desportivo foi completamente ignorado e deixado ao abandono".

“Deixaram para trás o recinto desportivo, que se encontra num estado deplorável, inacessível à prática desportiva e ao lazer das crianças do bairro”, lamenta Amílcar Figueira.

Lamenta ainda que "o espaço, que deveria ser um local seguro para brincar e praticar desporto, transformou-se num verdadeiro poço de água e ervas daninhas, apresentando riscos evidentes para quem o frequenta".

Acrescenta que "além da degradação visível, poderá estar em causa um problema de saúde pública, devido à acumulação de águas paradas e à proliferação de insectos e pragas".

“Independentemente de quem tem a tutela deste espaço, é urgente resolver este problema. Esta situação já se arrasta há vários anos e é inadmissível que continue sem resposta”, sublinha o candidato.

Amílcar Figueira defende que Câmara de Lobos merece melhor gestão e manutenção das obras públicas, garantindo que o dinheiro dos contribuintes seja realmente aplicado em benefício das famílias e das crianças do concelho.