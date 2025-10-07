JPP critica falta de estudos concretos para nova ligação ao Curral das Freiras

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, manifestou esta terça-feira, 7 de Outubro, preocupação com o isolamento da população do Curral das Freiras, especialmente durante períodos de mau tempo, quando a circulação rodoviária é frequentemente condicionada ou interrompida.

As declarações surgem na sequência das comemorações do Dia do Concelho, onde o presidente do Governo Regional voltou a reafirmar a intenção de, futuramente, construir um túnel de ligação entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra. Em nota emitida, o JPP alerta que a promessa tem vindo a ser repetida ao longo de vários anos sem que, segundo Miguel Ganança, tenha havido avanços concretos.

A nova ligação é uma promessa que "tem sido repetida há décadas, mas sem que, até hoje, tenha sido aberto qualquer concurso público que estude todas as hipóteses e alternativas possíveis”, afirma o candidato.

Para Miguel Ganança, o debate em torno desta obra deve assentar num planeamento técnico e rigoroso: “Esta é a grande questão, esta é a questão fundamental. Independentemente da opção que venha a ser tomada, é essencial estudar todas as alternativas. O que existe actualmente, do ponto de vista político, é uma sucessão de intenções, mas o que a população precisa de saber é se essas intenções são executáveis, viáveis e, sobretudo, se são as que melhor respondem às necessidades das pessoas… ou se são apenas intenções políticas.”

O candidato sublinha ainda que as obras de carácter estrutural para a Região Autónoma da Madeira “não podem continuar a ser lançadas apenas como slogans de campanha”, defendendo a necessidade de propostas sustentadas por estudos técnicos. “Mais importante do que anunciar uma solução, é garantir que essa solução é a melhor, e isso só será possível com um estudo rigoroso, técnico e independente, com avaliação de impacto ambiental, geológico e geotécnico, que permita identificar o traçado mais seguro, mais sustentável e mais vantajoso para as populações.”

Segundo Miguel Ganança, ao longo dos anos foram apresentadas várias alternativas para melhorar o acesso ao Curral das Freiras, incluindo ligações pela Ribeira dos Socorridos ou uma eventual saída para a Boa Ventura, mas nenhuma terá sido alvo de estudos de viabilidade económica ou de análise custo-benefício. “Há mais de uma década que se ouvem promessas e intenções, mas nunca se chegou à fase de um estudo real e comparativo entre os diferentes traçados. O que travou o estudo de outras vias? Porque nunca se analisaram alternativas que poderiam até servir melhor a população?”, indaga.

Caso venha a ser eleito presidente da Câmara Municipal, Miguel Ganança compromete-se a exigir maior transparência e compromisso do Governo Regional relativamente ao processo.