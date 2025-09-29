Vindimadas 2,6 mil toneladas de uvas em 2025

“Até ao momento já foram vindimadas 2,6 mil toneladas de uvas este ano”, revelou hoje o secretário regional de Agricultura e Pesca.

“O grau médio situa-se no 11,9” detalhou Nuno Maciel, durante as comemorações do XX aniversário do Museu do Vinho e da Vinha no Arco de São Jorge.

Na ocasião, o governante reiterou ainda aos presentes que “o executivo está comprometido com o sector primário e com os agricultores”.

Como exemplo, Nuno Maciel referiu os “cerca de 503 mil euros do Orçamento Regional, que chegaram às contas dos produtores neste mês de Setembro, reforçando o valor das ajudas comunitárias”.

Além disso, recordou que o Governo Regional “irá manter este ano o apoio de 200 euros à toneladas para a casta Tinta Negra”.

Nuno Maciel lembrou ainda que “o sector vitivinícola madeirense é uma marca distintiva da Região, reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus vinhos, e que continuará a merecer a atenção e o apoio do Governo Regional”.

O governante sublinhou que, “além dos apoios financeiros, está em curso um trabalho contínuo de valorização da produção, promoção nos mercados externos e de estímulo à renovação geracional, para que as novas gerações de agricultores possam dar continuidade a esta tradição centenária que tanto contribui para a economia e identidade cultural da Madeira”.

Já noutro plano, destacou o trabalho que vem sendo realizado ao nível do conhecimento “em prol dos viticultores”.

“Ao longo do ano o IVBAM realizou algumas acções de formação para que os agricultores possam tirar o maior rendimento das suas culturas. Por outro lado, o Instituo continua a desempenhar trabalhos de pesquisa nos campos experimentais do Caniçal e dos Cardais em São Vicente. Só com mais saber será possível criar culturas mais resistentes a pragas e às alterações climáticas”, concluiu o responsável.