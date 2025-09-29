Avaliação bancária de habitação na RAM está 18,5% mais alta

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na RAM, em Agosto de 2025, "situou-se nos 2.285 euros/m2, registando um acréscimo de 2,3% em relação ao mês precedente (ou seja, mais 51 euros)" e "em relação ao mesmo mês do ano anterior, observou-se uma subida de 18,5% (+356 euros). Neste mês, este indicador atingiu um novo máximo histórico da série", assegura a DREM, citando dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mantendo um crescimento acima da média nacional, em termos homólogos, mas indo em contraciclo, ou seja no país a variação mensal caiu, a Madeira destaca-se pois entre as regiões onde o mercado imobiliário não dá sinais de enfraquecimento, pelo menos no que toca à valorização das casas quando os interessados em comprar a crédito procuram os bancos para o empréstimo.

"O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.965 euros por metro quadrado em Agosto de 2025, mais 20 euros que o observado no mês precedente", diz o INE, em relação à média nacional. "Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 18,1% (18,7% em Julho). Refira-se que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 31,7 mil, o que representa uma descida de 6,4% face ao mês anterior e de 0,3% em termos homólogos" para todo o país, acrescenta.

Em pormenor, a Direção Regional de Estatística da Madeira refere que "nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na RAM foi de 2.500 euros/m2, traduzindo uma variação de +0,8% comparativamente a Julho de 2025 e de +26,0% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1.893 euros/m2, valor superior em 2,0% ao observado no mês anterior e 4,2% acima do registado no mesmo mês do ano passado", notando-se aqui que o ritmo acelerado de valorização pende já praticamente apenas nos apartamentos.

Já "a nível municipal, é de referir que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Agosto de 2025, fixou-se nos 2.569 euros/m2, +0,3% em relação ao mês precedente e +14,5% em comparação com Agosto de 2024", refere, ou seja um crescimento na capital abaixo da média regional.

"Para além do Funchal, e no mês em referência, também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 2.210 euros/m2 e os 2.213 euros/m2, respetivamente", sendo que "Câmara de Lobos observou um decréscimo de 2,6% face ao mês anterior", mas "um acréscimo de 19,0% em relação ao mês homólogo", enquanto o concelho de "Santa Cruz registou uma variação mensal de +1,2% e homóloga de +23,3%", salienta.

Foto DREM

Voltando à comparação nacional, "no contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2.958 euros/m2), no Algarve (2.628 euros/m2) e na Península de Setúbal (2.351 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2.285 euros/m2)" e "face ao período homólogo, a Península da Setúbal (+24,7%) registou a maior variação positiva, enquanto na RAA (+10,1%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, o Oeste e Vale do Tejo (+3,0%) liderou as subidas, surgindo a Grande Lisboa (+0,1%), com o menor aumento".

Não é despiciendo referir o facto de que "para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de Agosto de 2025, foram consideradas 620 avaliações", uma quebra de 6,6% que no mesmo período do ano precedente". Destas, "315 foram de apartamentos e 305 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 48 avaliações, o que corresponde a um decréscimo de 7,2%", salienta a DREM, enquanto que "a nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de -0,3%, enquanto a variação em cadeia se fixou em -6,4%", estando por isso a Madeira com quebras superiores que a média nacional.