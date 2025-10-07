Victor Gomes na primeira reunião formativa para árbitros desta época na Madeira

O árbitro Victor Gomes, que esteve presente no Campeonato do Mundo no Catar, actualmente formador e instrutor FIFA, e membro do Comité de Arbitragem da FIFA, vai marcar presença na reunião formativa da época, destinada a árbitros, observadores e elementos envolvidos na formação e acompanhamento do futebol regional.

Esta sessão, que se realiza amanhã, 8 de Outubro, às 19h30, integra-se no âmbito da formação promovida pela CAT, sob a tutela de Rui Marcelo Rodrigues.

"A AFM reforça o seu compromisso com a formação contínua dos seus árbitros e demais agentes desportivos ligados ao futebol, promovendo encontros que valorizam a experiência e a partilha de conhecimento com especialistas de reconhecida competência regional, nacional e também internacional", indica em nota à imprensa.

