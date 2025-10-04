Francisco Gomes lamenta aumento do preço do cabaz alimentar

Francisco Gomes, através de comunicado, lamenta que o preço do cabaz alimentar tenha voltado a subir, "representando neste momento um acréscimo anual de quase 400 euros no orçamento das famílias portuguesas". O deputado eleito pelo Chega diz que os dados, divulgados ao longo da semana pela comunicação social, demonstram "a incapacidade do Estado em proteger quem trabalha e quem produz".

O parlamentar considera que os aumentos em vários produtos alimentares são consequência direta das políticas económicas erradas implementadas pelo PS e que não estão a ser revistas pelo PSD “na escala em que deviam”. Aliás, acrescenta que a continuidade dessas medidas é sinal de que o sistema político vive de costas voltadas para a realidade das famílias e das empresas, "preferindo manter a carga fiscal sufocante em vez de dar um sinal claro de mudança".

Francisco Gomes tece duras críticas, apontando que "o Estado é o pior gestor do dinheiro público". "Prefere sustentar grupos de interesse, organizações inúteis e obras desnecessárias, enquanto as famílias contam cêntimos no supermercado. Prefere dar apoios a quem vive de café e não quer trabalhar, em vez de aliviar impostos a quem produz e cria riqueza", atira.

O deputado do Chega defende que o governo da República deve agir com urgência para criar condições que permitam às famílias e empresas recuperar poder de compra e capacidade de investimento. Na sua visão, só uma política de alívio fiscal real pode travar a asfixia em que o país se encontra.

"Temos de cortar nos privilégios e aliviar os impostos de quem trabalha. O Estado tem de apoiar as famílias, as empresas que produzem e os trabalhadores. O dinheiro público deve ser usado para gerar riqueza e não para sustentar malandros e parasitas", diz.