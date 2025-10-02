Hélder Malheiro é o árbitro do Nacional- Moreirense

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa, para o jogo Nacional- Moreirense, encontro da sétima jornada da I Liga que está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio da Madeira. Na presente temporada é a primeira vez que o árbitro lisboeta apita um jogo do Nacional. Na época passada arbitrou dois jogos da equipa alvinegra, ambos no Estádio da Madeira, e os dois o Nacional perdeu.