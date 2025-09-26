Livre alerta para os riscos da construção em "zonas frágeis" do litoral no Funchal

A candidatura do Livre à Câmara Municipal do Funchal, liderada por Marta Sofia, volta a denunciar o "desrespeito contínuo" pelas fragilidades da orla costeira e a falta de Ordenamento do Território como causa principal da erosão marítima e da degradação ambiental na capital madeirense.

O Funchal não pode continuar a ter as suas infra-estruturas ameaçadas porque se permite construir onde o risco é evidente. O desordenamento territorial não só acelera a erosão, como transporta poluentes e sedimentos que comprometem gravemente a qualidade das águas e afetam diretamente a vida marinha. Ignorar a fragilidade da costa é ignorar o futuro do Funchal, colocando a segurança das pessoas e o potencial da economia do mar em risco. Marta Sofia, candidata do Livre à Câmara Municipal do Funchal

Nesse sentido, o Livre defende uma abordagem de governação que adopte uma visão a longo prazo para o litoral e que utilize a natureza como a primeira linha de defesa.

Assim, para travar a erosão, proteger os ecossistemas e recuperar a qualidade da água, o partido propõe: revisão urgente do Ordenamento (através da adopção de Planos de Ordenamento do Território que incorporem mapas de risco actualizados, impondo restrições efectivas à construção em zonas de fragilidade costeira, de modo a mitigar o impacto na zona marinha); o restauro de ecossistemas marinhos e costeiros (com o lançamento de um plano de requalificação das zonas costeiras focado na recuperação de ecossistemas e biodiversidade local, utilizando a preservação dos ecossistemas como princípio base para aumentar a resiliência natural contra a erosão); e a corredores azuis e qualidade da água (com a criação de Corredores Azuis para gerir o escoamento hídrico das ribeiras, evitando a deposição descontrolada de detritos e poluentes, e melhorando assim a qualidade das águas balneares e costeiras).

"O Livre acredita que a protecção do litoral e dos seus ecossistemas é inseparável da segurança da população. Por isso, apelamos a todos os funchalenses que valorizarem o planeamento de longo prazo e a sustentabilidade no debate autárquico, defendendo que a segurança das pessoas deve estar sempre acima da especulação imobiliária", sublinha a candidata.