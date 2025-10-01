Arrancou hoje no Funchal o Tech Trends 2025 da MEO Empresas

O Hotel Savoy Palace acolhe a partir desta tarde a conferência Tech Trends 2025, promovida pela MEO Empresas, que durante dois dias vai colocar a Madeira no centro do debate tecnológico mundial.

Com o lema de projectar “O Amanhã Tecnológico da Madeira”, o encontro reúne especialistas de empresas de referência como Microsoft, Cisco, CheckPoint, Fortinet, HPE, Palo Alto, Samsung e Host, para discutir os grandes desafios da segurança quântica, da ciberdefesa e da inteligência artificial humanizada.

O evento assinala também os 30 anos da ligação da MEO à tecnologia na Região, sublinhando a aposta contínua na inovação, na conectividade e na transformação digital.

Hoje, o foco estará na cibersegurança e resiliência dos dados num ecossistema empresarial cada vez mais exigente. Amanhã, os painéis incidem sobre a Inteligência Artificial aplicada à economia e à sociedade, com contributos que pretendem inspirar soluções inclusivas, responsáveis e de impacto real.

Mais do que uma conferência, o Tech Trends 2025 é assumido como um espaço estratégico de conhecimento e networking, permitindo a empresários, gestores e decisores o acesso directo às tecnologias e tendências que irão marcar o futuro.