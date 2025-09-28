BE denuncia preços da habitação no Caniço e defende suspensão de novas licenças de alojamento local

O Bloco de Esquerda (BE) Madeira esteve, este domingo, no Caniço, em contacto com a população, para ouvir as principais preocupações da freguesia. O acesso à habitação foi apontado como a reclamação mais recorrente, com relatos de moradores que pagam cerca de 900 euros por um T1.

Para o Bloco de Esquerda, esta situação é "alarmante" e "não pode ser permitida”, sublinha a candidatura, que associa o aumento das rendas à pressão do alojamento local. O partido acusa alguns senhorios de aumentarem deliberadamente os valores para forçar a saída de inquilinos e converter os imóveis em unidades turísticas.

Como resposta, o BE defende a suspensão das licenças de alojamento local em prédios de habitação colectiva, por entender que “estes prédios servem para habitação e não para o turismo”.

A candidatura reforça ainda a necessidade de aumentar a construção de habitação e de criar apoios municipais ao arrendamento.

Segundo o partido, estes apoios seriam definidos de acordo com o orçamento da Câmara e atribuídos a famílias com comprovada necessidade, de forma a aliviar os custos crescentes das rendas.

“O Bloco acha que a Câmara fez muito pouco pela habitação, mas está disposto a apresentar propostas assim que tivermos eleitos, seja na Assembleia Municipal, na Assembleia de Freguesia do Caniço ou até mesmo na Câmara”, refere a candidatura, garantindo que irá “lutar pelo povo de Santa Cruz”.