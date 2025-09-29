Lançamento do livro 'A Linha Belinha' dia 1 de Outubro na Casa da Luz

No próximo dia 1 de Outubro, pelas 17 horas, realiza-se o lançamento oficial do livro infantojuvenil, 'A Linha Belinha', no Museu da Electricidade – Casa da Luz, no Funchal.

O livro, com edição de autor, tem o prefácio do ex-secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e foi coordenado por Helena Berenguer e Susana Macedo Vieira, a partir das ilustrações de alunos da Escola EB1/PE com Creche, Professor Eleutério de Aguiar, realizadas no ano lectivo 2024-2025.

'A Linha Belinha' resulta de um projecto desenvolvido no âmbito do Plano Nacional das Artes (PNA), integrado no Plano Cultural desta Escola, a partir de uma acção de formação realizada na escola, orientada por Helena Berenguer, a convite do PNA. Da partilha de resultados entre as professoras, surgiu a ideia de organizar e partilhar os trabalhos com a comunidade educativa e com a comunidade, em geral.

Com uma narrativa simples, elaborada por Helena Berenguer, a partir das ilustrações das crianças, orientadas pela professora de Artes Visuais/ Expressão Plástica da Escola, Susana Macedo Vieira, este é um projecto onde a espontaneidade do gesto gráfico são valorizadas e onde se procura desmistificar o conceito de bem feito e bonito. Assume-se assim como "uma história para afastar o medo de desenhar".

Simultaneamente ao lançamento do livro, estará patente uma exposição com as ilustrações originais dos alunos, que foram o ponto de partida para este livro.