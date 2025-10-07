Comprar casa no Funchal rendeu 4,8% no terceiro trimestre de 2025

A rentabilidade bruta da compra de uma casa para arrendamento no Funchal situou-se nos 4,8% no terceiro trimestre de 2025, segundo dados do Idealista, sendo um dos mercados menos lucrativos do país.

Apesar de Portugal ter registado uma rentabilidade média de 6,9% para habitação, Lisboa (4,6%) e a Região Autónoma da Madeira apresentam retornos mais baixos, em contraste com Castelo Branco (9%) e Bragança (8%), que lideram o ranking nacional.

O Idealista destaca que o cálculo da rentabilidade bruta resulta da relação entre o preço de venda e o valor do arrendamento solicitado pelos proprietários, permitindo aos investidores avaliar o potencial de retorno de imóveis para arrendamento.