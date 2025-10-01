Programa 'Diabetes em Movimento' arranca no Funchal em Outubro de 2025

O Funchal vai receber, a partir de Outubro, o programa comunitário de exercício físico 'Diabetes em Movimento', destinado a pessoas com diabetes mellitus tipo 2.

A iniciativa resulta de uma parceria entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) e a Câmara Municipal do Funchal, sendo coordenada regionalmente pela Unidade de Saúde Pública do SESARAM. A coordenação nacional é realizada pela Direcção-Geral da Saúde através do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes.

As sessões de exercício físico vão decorrer às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, das 10h00 às 11h30 no Centro Comunitário do Funchal, e serão dinamizadas por profissionais do exercício físico e por enfermeiros.

A participação é possível, e gratuita, mediante referenciação pelos médicos e enfermeiros do Centro de Saúde do Bom Jesus.

Este programa de intervenção multi-institucional, multidisciplinar e multicomponente representa um trabalho articulado da comunidade para proporcionar uma solução concreta e efectiva de actividade física para esta população.

A diabetes é um dos principais problemas de saúde da Região Autónoma da Madeira, existindo mais de 26.000 pessoas com esta doença crónica, e a actividade física é um dos pilares do tratamento - melhorando o controlo metabólico, reduzindo o risco cardiovascular, e aumentando a funcionalidade e a qualidade de vida.

A Unidade de Saúde Pública irá monitorizar os resultados e desenvolver novas parcerias para disseminar posteriormente o projecto para os restantes concelhos.