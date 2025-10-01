Comprar casa na Madeira já custa 3.631 euros por metro quadrado

Continua em alta o preço das casas na Madeira, pelo menos no que toca ao 'índice idealista', portal que concentra uma boa parte dos anúncios de preços do imobiliário, dando conta que em Setembro na Região Autónoma subiu à média de 14,9%, face ao mesmo mês do ano anterior, ou seja atingindo os 3.632 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês passado. "A Região Autónoma da Madeira, foi a terceira região que mais subiu de preço nos últimos doze meses, depois da R. A. do Açores (18,3%) e o Alentejo (17,3%)", salienta.

"Entre os municípios que registaram as maiores subidas anuais destacam-se Ribeira Brava, com um aumento de 43,7%, e Ponta do Sol, onde os preços subiram 34,3%. Seguem-se Santa Cruz (29,4%), Funchal (11,7%), Câmara de Lobos (11,6%) e Calheta (6,9%). Por outro lado, os preços desceram em São Vicente (-2,7%)", o único concelho com quebra no valor da oferta.

Sem nenhuma surpresa, "o município mais caro para comprar casa continua a ser Funchal, onde o preço se fixou nos 3.879 euros/m2, seguido por Ponta do Sol, com 3.873 euros/m2, e Ribeira Brava, onde os valores atingiram os 3.839 euros/m2. Seguem-se Calheta (3.732 euros/m2), Santa Cruz (2.945 euros/m2), Câmara de Lobos (2.718 euros/m2) e São Vicente (2.013 euros/m2)" e acrescenta: "Já no Porto Santo, os preços subiram 20,5%, custando o metro quadrado, 2.976 euros."

A nível nacional, refere o idealista, "o preço da habitação subiu 7,6% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.943 euros/m2". Ou seja, seis dos 11 concelhos da Madeira e Porto Santo apresentam preços médios acima da média nacional.

Isto apesar de os preços das casas em Setembro terem subido "nas 19 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, com Beja (33,9%), Santarém (26,7%) e Guarda (20,5%) a liderarem a lista das maiores subidas anuais. Seguem-se Setúbal (19,6%), Coimbra (13,2%), Faro (11,8%), Funchal (11,7%), Viana do Castelo (11,2%), Braga (10,4%), Évora (9,0%), Castelo Branco (9,0%), Ponta Delgada (8,8%), Leiria (8,2%), Vila Real (7,1%), Viseu (6,2%), Bragança (4,6%), Porto (4,3%), Aveiro (3,7%) e Lisboa (2,7%)".

Apesar de ter das menores variações positivas, a capital Lisboa "continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.824 euros/m2", sendo que Funchal (3.879 euros/m2) aparece agora em 2.º lugar, à frente do Porto (3.826 euros/m2). "Seguem-se Faro (3.374 euros/m2), Setúbal (2.961 euros/m2), Aveiro (2.652 euros/m2), Évora (2.430 euros/m2), Ponta Delgada (2.246 euros/m2), Coimbra (2.237 euros/m2), Braga (2.127 euros/m2), Viana do Castelo (2.093 euros/m2), Leiria (1.694 euros/m2), Viseu (1.616 euros/m2), Santarém (1.597 euros/m2), Vila Real (1.412 euros/m2), Beja (1.338 euros/m2). Já as cidades mais baratas são Bragança (1.063 euros/m2), Guarda (983 euros/m2) e Castelo Branco (965 euros/m2)", resume o idealista.

Analisando por distritos e ilhas, "as maiores subidas de preços tiveram lugar na ilha de Porto Santo (20,5%), ilha Terceira (19,4%), ilha de São Miguel (19,2%), Setúbal (17,6%), Santarém (17,4%), Portalegre (17,2%), Beja (17,1%), ilha da Madeira (14,8%), ilha do Pico (13,9%), Viseu (13,7%), Castelo Branco (12,6%), Guarda (11,5%), Aveiro (11,1%), Évora (10,9%), Braga (10,7%), Viana do Castelo (9,3%), Leiria (9,2%), Faro (8,7%), Porto (7,5%), Coimbra (6,9%), Lisboa (6,7%), ilha de São Jorge (6,6%) e Vila Real (5,6%)", enquanto "em Bragança (1%) registou-se uma subida ligeira, enquanto na ilha de Santa Maria (-2,1%) os preços desceram durante esse período".

"De referir que o ranking dos distritos e ilhas mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (4.454 euros/m2), seguido por Faro (3.819 euros/m2), ilha da Madeira (3.643 euros/m2), Setúbal (3.081 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.976 euros/m2), Porto (2.970 euros/m2), ilha de São Miguel (2.197 euros/m2), Aveiro (1.951 euros/m2), Leiria (1.851 euros/m2), Braga (1.821 euros/m2), ilha do Pico (1.641 euros/m2), Viana do Castelo (1.608 euros/m2), Coimbra (1.562 euros/m2), ilha Terceira (1.554 euros/m2), ilha de São Jorge (1.536 euros/m2), Évora (1.509 euros/m2), Santarém (1.427 euros/m2) e ilha de Santa Maria (1.393 euros/m2)", lista a empresa.

"Os preços mais económicos para adquirir habitação encontram-se na Guarda (766 euros/m2), Portalegre (892 euros/m2), Bragança (916 euros/m2), Castelo Branco (966 euros/m2), Vila Real (1.088 euros/m2), Viseu (1.241 euros/m2) e Beja (1.343 euros/m2)", acrescenta.

Por fim, "nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (18,3%), seguida pelo Alentejo (17,3%), Região Autónoma da Madeira (14,9%), Centro (9,4%), Algarve (8,7%), Área Metropolitana de Lisboa (8,4%) e Norte (7,3%)".

Já a "Área Metropolitana de Lisboa, com 4.119 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.819 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.631 euros/m2) e Norte (2.469 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1.891 euros/m2), o Alentejo (1.867 euros/m2) e o Centro (1.631 euros/m2), que são as regiões mais baratas para comprar casa", conclui.