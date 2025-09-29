Dados do emprego, rede SIBS, turismo e transportes em destaque no 2.º trimestre de 2025

Ao longo de 40 páginas, que faz o resumo da actividade estatística produzida com dados dos meses de Abril, Maio e Junho, a Direção Regional de Estatística divulga hoje "uma nova edição do Boletim Trimestral de Estatística (BTE)". Dedicado ao 2.º trimestre de 2025, esta publicação resume a "performance dos Indicadores económicos" que, "na sua maior parte" são positivos, destacando-se "o emprego, rede SIBS, turismo e transportes" nesse período. "A partir deste trimestre", refere a DREM, "esta publicação apresenta um novo formato, mais apelativo e com recurso a infográficos, facilitando a leitura e a compreensão da informação estatística".

Eis então um resumo das principais conclusões retiradas da Síntese que pode descarregar e consultar no pdf na parte de baixo deste artigo.

"O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) evidencia uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento da atividade económica da Região Autónoma da Madeira (RAM) no 2.º trimestre de 2025 face ao trimestre precedente. Em junho de 2025, o último mês do trimestre em referência, completou-se um ciclo de 51 meses de crescimento contínuo da economia da RAM.

No 2.º trimestre de 2025, a taxa de desemprego regional fixou-se em 4,8%, valor inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre homólogo e em 1,9 p.p. face ao trimestre anterior.

No trimestre em análise, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador registou na Região uma variação nominal homóloga de 5,5%, situando-se nos 1 676 euros. A variação real foi também positiva, de 2,2%.

Em junho de 2025, na RAM, a taxa de inflação (variação média dos últimos doze meses registada pelo Índice de Preços no Consumidor - IPC) foi de 3,6% (2,3% a nível nacional), inferior em 0,1 p.p. ao registado em março anterior (3,7%). A variação homóloga fixou-se em 3,0% (+2,4% no País) em junho de 2025, abaixo dos 3,5% observados em março de 2025.

Os dados de natureza monetária produzidos pelo Banco de Portugal (BdP), e que a DREM redifunde, mostram que o rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras se fixou em 1,0% em junho de 2025, +0,2 p.p. que em março anterior e de +0,1 p.p. em relação a junho de 2024. No setor das famílias e ISFLSF, este rácio fixou-se em 0,8%, valor inferior (-0,1 p.p.) ao registado em março de 2025, mantendo-se, contudo, inalterado face ao final do 2.º trimestre de 2024.

De acordo com os dados da SIBS, no trimestre em análise, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático assinalam aumentos homólogos de 8,7%, 7,3% e de 13,1%, no total geral, nos cartões nacionais e nos cartões internacionais, respetivamente.

No trimestre em referência, o saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas na RAM foi positivo (+328 sociedades), pois o número de constituições de sociedades com sede na RAM (407) foi maior que o número de dissoluções (79).

No sector da agricultura, a comercialização de banana, no 2.º trimestre de 2025, registou uma diminuição de 11,7% face ao mesmo trimestre do ano anterior. Em contrapartida, foram observados aumentos homólogos na produção de ovos (+13,1%), no abate de frango (+0,8%) e no gado abatido (+4,5%). Tendência semelhante foi verificada no sector das pescas, com o valor da pesca descarregada a registar um aumento de 26,9%, devido sobretudo à evolução bastante positiva ocorrida na captura de atum e similares (+142,3%). Já o peixe-espada preto registou uma diminuição (-8,6%).

No domínio da energia, é de referir que a emissão de eletricidade aumentou 2,1% no 2.º trimestre de 2025, em termos homólogos.

No que se refere ao investimento em construção, os resultados do 2.º trimestre de 2025 indicam um decréscimo homólogo na comercialização de cimento (-7,2%) e uma estabilização no número de edifícios licenciados (variação nula). O número das transações de habitações diminuiu 5,3%, enquanto o valor transacionado aumentou 15,3%.

Por sua vez, a comercialização de vinho “Madeira”, no 2.º trimestre de 2025, caiu 5,0% em valor e 3,0% em quantidade.