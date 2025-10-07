Portugal começa a preparar jogos com Irlanda e Hungria

A seleção portuguesa começa hoje a preparar os jogos com Irlanda e Hungria, ambos no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que podem garantir já em outubro o apuramento no Grupo F para o Mundial2026 de futebol.

Portugal tem o primeiro treino agendado para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 16:00, no mesmo local, um jogador a designar irá falar em conferência de imprensa.

O selecionador Roberto Martínez chamou 25 jogadores para os encontros das terceira e quarta jornadas do Grupo F, numa lista em que o lateral João Cancelo é baixa devido a lesão.

O médio João Neves esteve na convocatória inicial, mas foi dispensado ainda antes do inicio do estágio também devido a problemas físicos. Para o seu lugar, Martínez chamou o lateral esquerdo Nuno Tavares, tal como tinha acontecido em setembro, na altura substituindo Diogo Dalot.

Após mais um ano de ausência, Matheus Nunes está de regresso à seleção nacional, assim como Nelson Semedo e Rafael Leão, que falharam os jogos de setembro por lesão.

Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2).

A seleção lusa lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.