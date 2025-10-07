Arcebispo moçambicano preside à peregrinação de Outubro em Fátima

O arcebispo da Beira, Moçambique, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária a 12 e 13 de outubro em Fátima, para a qual são esperados milhares de peregrinos.

Segundo a organização do Santuário de Fátima, o arcebispo Cláudio Dalla Zuanna preside à peregrinação, estando já inscritos para as cerimónias evocativas da sexta aparição de Nossa Senhora 138 grupos de peregrinos provenientes de 30 países, dos continentes europeu, asiático, americano e africano.

Até agora, segundo um comunicado da organização, Itália é o país com o maior número de grupos e de peregrinos registados, seguindo-se Espanha, França, Polónia e Vietname.

Ao longo dos próximos dias, os grupos de peregrinos continuarão a registar-se nos serviços do Santuário, que irá atualizar a informação mais próximo da data.

As cerimónias de outubro do ano passado contaram com peregrinos de 22 países, como Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Haiti, Ilhas Maurícias, Irlanda, México, Vietname, Itália ou Polónia, tendo sido presididas pelo arcebispo de Manaus, no Brasil, cardeal Leonardo Ulrich Steiner.