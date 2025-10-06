“O Funchal precisa de uma governação desprendida de vícios", defende Fátima Aveiro

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal apelou, esta segunda-feira, a uma mudança de ciclo na cidade para “acabar com quatro anos de retrocesso, em que a actual gestão PSD/CDS arrecadou receitas como nunca havia acontecido, mas deixa o Funchal com problemas graves na habitação, no trânsito, na limpeza urbana e espaços públicos, mas também ao nível social, de que é exemplo a subida de 122 para 177 no número de pessoas em condição de sem-abrigo”.

“A 12 de Outubro, os funchalenses ou escolhem o JPP, a única candidatura que apresentou publicamente um programa com ideias próprias e soluções para resolver os problemas criados pelo PSD/CDS, ou deixam tudo na mesma e preferem o PSD/CDS, a candidatura que tem revelado uma confrangedora falta de ideias, que não apresentou qualquer solução para os problemas da habitação, do trânsito, do custo de vida, dos sem-abrigo e da limpeza da cidade, que se limita a repetir e reciclar ideias de 2021, o que exprime uma profunda falta de respeito pelos funchalenses”, anotou Fátima Aveiro durante acções de contato com as populações, esta segunda-feira.

Em nota à imprensa, a cabeça-de-lista do JPP pede aos funchalenses que tenham em atenção “esta desconsideração do candidato do PSD/CDS ao se apresentar a eleições sem um programa, sinal de que não tem uma visão, um plano uma única ideia para a cidade, revelando, ao mesmo tempo, falta de honestidade intelectual, talvez por julgar que os funchalenses passam cheques em branco”.

“O Funchal precisa de uma governação desprendida de vícios e décadas de políticas repetitivas à espera de resultados diferentes”, apela a candidata independente do JPP.

E prossegue: “Uma governação que liberte o Funchal dos monopólios, que abra a cidade a novas cadeias de supermercado para reduzir o custo de vida, que tenha soluções para permitir aos jovens, às famílias e à classe média acederem a habitação a preços que possam pagar. Uma governação arejada, inovadora, eficiente, em sintonia com os desafios do presente, mas sobretudo dotada de uma equipa de homens e mulheres imbuídos de um forte compromisso social e espírito de missão, que não recebe orientações da Quinta Vigia, como acontece com o candidato do PSD/CDS".