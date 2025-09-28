Fátima Aveiro acusou gestão autárquica do Funchal de “despesista”

A candidata do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal acusou, este domingo, de “despesista” a actual gestão autárquica PSD/CDS.

Fátima Aveiro diz que a análise à situação financeira do município revela “um aumento de 65% na receita proveniente dos impostos directos”, quando se compara o período de 2022 a 2025, mas, refere, “60% desse aumento foi sugado na aquisição de bens e serviços”.

A candidata independente cabeça-de-lista do JPP acrescenta que “a dívida da Câmara em 2025 é na ordem dos 30 milhões de euros, praticamente o mesmo valor de 2022, e "a conclusão que há a retirar é a de que estamos na presença de uma gestão PSD/CDS despesista", pois "apesar do aumento substancial da receita não apresenta um abatimento efectivo da dívida, nem investiu essa receita na melhoria da qualidade de vida das populações”.

De acordo com Fátima Aveiro, só a cobrança de IMT “mais do que duplicou”, entre 2022 e 2025. Da mesma forma, ao nível de taxas e multas, a arrecadação de receita “praticamente duplicou” com a implementação da taxa turística.

“Temos contactado com as populações nos últimos quatro meses, percorremos as freguesias, e é visível que a limpeza do município perdeu qualidade”, nota a candidata. “Há um aumento da receita, mas não há melhor limpeza urbana, as pessoas nas freguesias queixam-se da falta de limpeza, os bairros sociais precisam de melhoramentos, muitas estradas do município estão em péssimo estado, o espaço público está pior e mais inseguro, é lamentável, mas é o retrato da realidade”, reforça Fátima Aveiro.

A cabeça-de-lista do JPP faz ainda comparações entre a autarquia do Funchal e o Governo, da mesma cor partidária. A Câmara, insiste, "arrecada bons volumes de receita, mas não investe na melhoria da qualidade de vida da população do Funchal". "Por outro lado, temos o Governo Regional a encher os cofres com recordes de receita, mas existem 72 mil pessoas em risco de pobreza e 62,8 mil vivem com 591 euros mensais, este é o padrão-marca do PSD/CDS”, atira.

Fátima Aveiro promete ainda "outra postura" caso seja eleita a 12 de Outubro. "Em vez de fazer como o PSD/CDS que estoira a receita na compra de bens e serviços”, a sua candidatura tem "projectos para onde aplicar esse dinheiro em benefício das populações".

"Cuidar da limpeza e do espaço público, reforçar o apoio ao arrendamento para os jovens e as famílias, apoiar pequenas cirurgias e consultas de especialidade, desenvolver um plano de pequenas obras em todas as freguesias", são alguns dos compromissos deixados pela candidata do JPP à presidência da Câmara Municipal do Funchal.