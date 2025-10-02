Voto antecipado por motivos profissionais decorre até 7 de Outubro

Os cidadãos eleitores recenseados em Portugal que por razões profissionais se encontrem deslocados no dia da eleição podem votar antecipadamente desde hoje e até ao próximo dia 7 de Outubro, terça-feira.

Por outro lado, terminou hoje o prazo para os estudantes deslocados, doentes internados e presos votarem de forma antecipada.

De acordo com a Comissão Nacional de Eleição, são várias as profissões que se encaixam na categoria de cidadãos impedidos de votar por razões profissionais. Desde logo falamos de militares que no dia de realização das eleições estejam impedidos de se deslocar à assembleia de voto por imperativo inadiável de exercício das suas funções no País ou no estrangeiro; o mesmo se aplica a agentes das forças e serviços de segurança interna, bombeiros, agentes da proteção civil, trabalhadores marítimos e aeronáuticos, bem como os ferroviários e os rodoviários de longo curso, membros integrantes de delegações oficiais do Estado e membros que representam oficialmente selecções nacionais, organizadas por federações desportivas dotadas de estatuto de utilidade pública desportiva.

A estes juntam-se ainda os eleitores que, por força da representação de qualquer pessoa colectiva dos sectores público, privado ou cooperativo, das organizações representativas dos trabalhadores ou de organizações representativas das actividades económicas e trabalhadores que estejam impedidos de se deslocar à assembleia de voto, por imperativo decorrente do exercício das suas funções profissionais.

O que é preciso fazer?

Até ao dia 7 de Outubro, devem dirige-se ao presidente da câmara do município onde está recenseado, manifestando a sua vontade de exercer antecipadamente o direito de voto e apresentar documento de identificação civil, documento “comprovativo do impedimento invocado, assinado pelo seu superior hierárquico, pela entidade patronal ou outro que comprove suficientemente a existência do impedimento ao normal exercício do direito de voto, consoante os casos”.

Após votar, é-lhe entregue um documento comprovativo do exercício do direito de voto.

Sabe onde votar?

Caso tenha dúvidas em relação à localização da sua mesa de voto, basta enviar um SMS gratuito para 3838, com a mensagem RE (espaço) número de BI/CC (espaço) data de nascimento (aaaammdd) Ex: RE 72386718 19820803.

Pode também procurar essa informação em www.recenseamento.pt ou através da sua Junta de Freguesia.