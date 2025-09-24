'O Doente Imaginário' com sessões quase esgotadas

A Oficina de Teatro do Estreito de Câmara de Lobos decidiu recriar e adaptar a peça 'O Doente Imaginário', a última criação de Molière, escrito em 1673.

A peça, com direcção artística assinada por Zé Abreu, sobe ao palco do Centro Cívico Estreito, nos dias 25, 27 e 28 de Setembro, com sessões quase esgotadas.

Em nota emitida, a Oficina de Teatro do Estreito destaca que "num tempo em que tantas vezes se questiona a relevância da cultura, é inspirador ver uma sala que se enche há 9 anos, com público de toda a Região, sendo que desta vez não será exceção".

"O teatro, afinal, não é um luxo, é um direito, uma experiência coletiva e um espaço de encontro", afirma o grupo.

A OFITE levou a palco, até à data, 18 produções, atravessando diversos géneros teatrais, desde a comédia ao drama, da farsa à tragédia, incluindo revista e performances poéticas, explorando um vasto repertório de autores, desde os clássicos aos contemporâneos, assim como adaptações criativas de textos não convencionais.

'O Doente Imaginário' é um clássico que continua a fazer rir, combinando humor, crítica social e uma reflexão profunda sobre a condição humana. Foi também a última peça, escrita e representada por Molière, que subiu ao palco, como ator, já gravemente doente e faleceu poucas horas após uma das apresentações — facto que reforça a aura lendária da obra.

Os bilhetes custam 2 euros e podem ser reservados através do contacto: 291 910 040.