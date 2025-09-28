Não haverá suspeita de crime na morte do homem baleado em Santo António

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar os contornos em que ocorreu a morte do homem atingido por disparos de uma arma de fogo, na freguesia de Santo António, na noite de ontem.

Os inspectores deslocaram-se ao local mas, segundo foi possível apurar, não encontraram indícios de intervenção de terceiros neste caso.

Não haverá, por ora, suspeita de crime neste caso que deixou a família e a vizinhança bastante transtornados.