Não haverá suspeita de crime na morte do homem baleado em Santo António
A Polícia Judiciária foi chamada a investigar os contornos em que ocorreu a morte do homem atingido por disparos de uma arma de fogo, na freguesia de Santo António, na noite de ontem.
Os inspectores deslocaram-se ao local mas, segundo foi possível apurar, não encontraram indícios de intervenção de terceiros neste caso.
Não haverá, por ora, suspeita de crime neste caso que deixou a família e a vizinhança bastante transtornados.
Homem encontrado baleado em Santo António
Um homem foi encontrado morto hoje na Freguesia de Santo António, num quadro que envolve uma arma de fogo.
