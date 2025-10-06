XXXI Troféu de Orientação do Clube Aventura da Madeira contou com 175 participantes

Foi no Parque Florestal do Montado do Pereiro que se realizou o XXXI Troféu de Orientação do Clube Aventura da Madeira, que contou com 175 participantes, representando 13 clubes. Vítor Barreiro e Dana Honzakova venceram nos escalões Elite.

De acordo com nota à imprensa, esta prova foi pontuável para o ranking da Taça FPO Madeira de Orientação pedestre, no âmbito do calendário da Associação de Orientação da RAM e da Federação Portuguesa de Orientação.

"A organização disponibilizou dez percursos de distância distância, num terreno maioritariamente de floresta, algumas áreas abertas, detalhes de vegetação densa e relevo médio-alto, caraCterísticas que proporcionaram exigência técnica e física, refletida nos resultados obtidos na maioria dos escalões de competição", indica.

Dana Honzakova (CMoFunchal) venceu o percurso Elite feminino, concluindo os 2,8 km em 35:56. Nos masculinos, Vítor Barreiro (CAMadeira) venceu a concorrência, terminando os 3,4 km do seu percurso em 41:45.

Na classificação de clubes, venceu o Clube Aventura da Madeira. Na segunda posição classificou-se o Clube de Montanha do Funchal e na terceira posição, o Grupo Desportivo do Estreito.