JPP exige que seja dada prioridade aos clubes locais no Campo do Ribeiro Real

O candidato do JPP à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos alertou que “os clubes do concelho estão a ser prejudicados pela falta de espaço para treinar e pelo facto de o pouco espaço existente estar a ser partilhado com clubes de outros concelhos”. Nuno Freitas exige que seja dada prioridade aos clubes locais no usufruto do Campo do Ribeiro Real.

“É inadmissível que seja dada prioridade a clubes de outro concelho, quando existem clubes de Câmara de Lobos que aguardam por melhores condições para treinar. Os nossos clubes veem-se, muitas vezes, obrigados a treinar jovens menores em horários desajustados, enquanto clubes do Funchal têm acesso ao Ribeiro Real em horários mais adequados”, criticou.

O candidato assume que não se trata de vedar o acesso a outros clubes, mas sim "de priorizar os clubes locais na atribuição dos horários de treino". Aliás, recordou que o próprio presidente da Associação de Futebol da Madeira já admitiu publicamente a falta de espaços desportivos. "Essa carência é sentida, há anos, pelos clubes do nosso concelho, que deixaram os campos escolares sem condições, mas continuam a treinar em horários inadequados e em espaços com dimensões inapropriadas para o desenvolvimento dos seus atletas", sublinhou.

“Estamos a falar de clubes de várias freguesias de Câmara de Lobos, que envolvem centenas de jovens atletas e que saem prejudicados pela falta de planeamento e de prioridade. É urgente corrigir esta situação”, defendeu.

O candidato lembrou ainda que “foram gastos mais de 6 milhões de euros num campo que, paradoxalmente, não tem condições para acolher jogos oficiais de futebol sénior, porque as suas dimensões não cumprem os requisitos da Federação”. “É lamentável que um investimento tão grande não sirva para aquilo que deveria servir: promover e valorizar o desporto no nosso concelho”, concluiu Nuno Freitas.