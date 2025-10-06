Finais do campeonato regional de triatlo realizaram-se em Machico

Machico acolheu as provas de etapa única do Campeonato Regional de Equipas de Estafeta de Aquatlo 2025, na sexta-feira, e do Campeonato Regional Individual Triatlo Standard 2025, no domingo. Esta foi a primeira vez que o município recebeu o formato Estafetas no Aquatlo Noturno de Machico, uma prova disputada por equipas de três elementos que se realizou ao fechar do dia.

Realizada a 3 de Outubro, a prova contou com a participação de dez equipas, cada uma composta por três elementos. Cada triatleta completava um aquatlo em formato super-sprint, sendo os tempos individuais somados para apurar o resultado coletivo, que determinou os campeões regionais de 2025.

Nos femininos, as três primeiras equipas a subir ao pódio foram Alexandra Margarido, Madalena Brito e Filipa Jesus, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, sendo as Campeãs Regionais de Equipas de Estafetas de Aquatlo 2025. Em segundo lugar, equipa do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, constituída por Margarida Gois, Rubina Gouveia e Isabel Luz. E em terceiro lugar, a equipa da AD Galomar, composta por Isabel Silva, Nélia Freitas e Mafalda Viveiros.

Já nos masculinos, os campeões regionais foram Pedro Prioste, Matias Olival e Bruno Freitas, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar foi ocupado por triatletas do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, Bernardo Fernandes, João Sousa e Óscar Góis que ficaram em segundo lugar da prova e do campeonato regional. O terceiro lugar da prova, por sua vez, foi atingido por uma equipa constituída por triatletas de vários clubes, daí que não pontuou para o campeonato regional de equipas de estafetas, sendo que a terceira equipa a subir ao pódio foi Fábio Nunes, António Oliveira e Aurélio Gois.

No domingo, realizou-se a etapa única do Campeonato Regional Individual de Triatlo Standard 2025, atribuindo os títulos a Isabel Silva, da AD Galomar e Pedro Prioste, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar foi conquistado por Sandra Góis do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Bruno Freitas, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. A completar o pódio, Ana Correia, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Mario Sutton, do CNF.

Por clubes, os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e as triatletas femininas do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, conseguiram conquistar os primeiros lugares do pódio.

Na distância Super-Sprint, além dos triatletas do escalão de Juvenis, ainda tivemos a participação de equipas de estafetas, onde cada elemento realizada um segmento, sendo uma forma de promoção da modalidade.

No escalão de juvenis, Alícia Freitas (Clube Desportivo Escola Santana) e Matias Olival (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) venceram os adversários, seguindo de Márcia Caldeira, do Clube Desportivo Escola Santana e Guilherme Pita, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Já em terceiro lugar ficou o triatleta do Clube Desportivo Escola Santana, Mateus Marques.

E com os jovens a entrar em ação, seguimos para o escalão de Iniciados, com a vitória para Inês Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Tomás Antunes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Em segundo lugar, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Luana Nunes e do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Artem Kalchenko. Em terceiro lugar, ambos triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Margarida Carvalho e André Mendes.

Em Infantis, com Iara Nunes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, a ficar em primeiro lugar e Teresa Fernandes, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, a subir ao segundo lugar do pódio.

Ao cair do pano desta penúltima prova do Campeonato Regional de Triatlo 2025, tivemos a participação dos triatletas Benjamins, onde Mariana Caldeira (Clube Desportivo Escola Santana) e Miguel Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) subiram ao patamar mais alto do pódio. Em segundo lugar tivemos Renato Oliveira, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Manuel Fernandes, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET.