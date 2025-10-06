Prémios Nobel começam hoje a ser anunciados e Medicina será a primeira categoria

A temporada dos prémios Nobel arranca hoje com o anúncio do vencedor da categoria de Medicina e ao longo da semana serão conhecidos também os vencedores dos galardões de Física, Química, Literatura e Paz.

O anúncio da última categoria, Economia (Ciências Económicas), só irá acontecer no início da próxima semana, no dia 13.

Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comité Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.

O anúncio do Nobel da Medicina vai acontecer às 10:30 (hora de Lisboa).

Na edição deste ano dos Nobel é o galardão da Paz que concentra as atenções por causa do Presidente norte-americano, Donald Trump, um potencial vencedor que divide largamente opiniões a nível mundial.

É do conhecimento público que o nome do líder dos Estados Unidos foi proposto ao Comité Nobel Norueguês para o Nobel da Paz e nos últimos meses a eventual atribuição do galardão, num anúncio agendado para sexta-feira (dia 10 de outubro), tem sido frequentemente mencionada e reclamada pelo próprio Trump.

Trump, que já afirmou considerar que será um insulto para os Estados Unidos se não receber o Nobel da Paz, foi nomeado publicamente pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, pela "dedicação inabalável e excecional à promoção da paz, da segurança e da estabilidade em todo o mundo".

O governante norte-americano foi também proposto para o Nobel da Paz pelo Paquistão, pelo seu "trabalho na resolução do conflito entre a Índia e o Paquistão".

No seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, há cerca de 10 dias, o Presidente norte-americano garantiu que, desde que voltou a assumir o poder na Casa Branca, em janeiro passado, tinha acabado com sete guerras, sem, no entanto, as nomear.

"Toda a gente diz que deveria ganhar o Prémio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas, mas, para mim, o verdadeiro prémio serão os filhos e filhas que viverão para crescer com as suas mães e pais porque milhões de pessoas vão ser mortas em guerras intermináveis", disse.

Se Trump ganhar o prémio, será o quinto Presidente dos Estados Unidos laureado com o Nobel da Paz, depois de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel em doar a sua imensa fortuna para o reconhecimento de personalidades que prestassem serviços à Humanidade.

O inventor da dinamite expôs este desejo num testamento redigido em Paris em 1895, um ano antes da sua morte. Os prémios foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

As cerimónias de atribuição dos prémios decorrerão no dia 10 de dezembro, data que assinala o aniversário do seu fundador.