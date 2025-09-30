Associação Sem Limites alerta que os princípios de equidade, justiça social e inclusão estão comprometidos

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites lamentou esta terça-feira, 30 de Setembro, os chumbos dos Projetos de Lei para o Alargamento do Crédito Bonificado à Habitação a Famílias de Pessoas com Deficiência e para o Aumento do Montante Máximo, na Assembleia da República.

Em nota emitida, a instituição considera que a rejeição das iniciativas "representa um retrocesso para as famílias de pessoas com deficiência, que continuam a enfrentar dificuldades acrescidas no acesso à habitação própria", apontando que a decisão "compromete princípios de equidade, justiça social e inclusão".

Os projectos de lei que previam o alargamento do crédito bonificado à habitação às famílias de pessoas com deficiência foram rejeitados na sexta-feira, 26 de Setembro, com os votos contra do PSD e do CDS.

Em causa estavam quatro projetos de lei, do Partido Socialista (PS), Livre, partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e Bloco de Esquerda, que em comum defendiam que o regime de bonificação no crédito bancário para a compra de casa não se restringisse às pessoas com deficiência e fosse alargado às suas famílias e agregados.

O projecto de lei do PS, que incluía, entre outras medidas, que o montante máximo dos empréstimos passasse para 450 mil euros e um regime de redução faseada do apoio na bonificação nos casos em que o grau de incapacidade da pessoa com deficiência seja reavaliado e reduzido e ela possa, por isso, perder o regime, acabou rejeitado com os votos contra do PSD e CDS, e a abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal (IL).

O projecto de lei do Livre, que pretendia alargar o regime de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros do agregado familiar que coabitam com a pessoa com deficiência, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do Chega e da IL.

Também o projecto de lei do partido Pessoas-Animais-Natureza acabou chumbado com os votos contra do CDS e PSD e a abstenção do Chega, bem como o projecto de lei do Bloco de Esquerda, que, além do CDS e do PSD, teve o voto contra da IL, e a abstenção do Chega.

Foi apenas aprovado, por unanimidade, o projecto de resolução do CDS, que recomenda ao Governo que inclua no mapeamento e na distribuição de habitação um critério que facilite o acesso à habitação às famílias com membros do agregado familiar com mobilidade reduzida.