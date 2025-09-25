Madeira Ladies Open regressa à Quinta Magnólia em Novembro

O Madeira Ladies Open – W50 Funchal está de volta em 2025 para a sua sexta edição, realizando-se de 9 a 16 de Novembro, nos courts da Quinta Magnólia, no Funchal.

Integrado no circuito ITF World Tennis Tour, o torneio distribuirá um prémio monetário de 40.000 dólares, reunindo na Madeira algumas das melhores jogadoras nacionais e internacionais.

A campeã da última edição, a bielorrussa Kristina Dmitruk, é uma das grandes referências do torneio e poderá voltar a marcar presença, reforçando o nível competitivo do evento. Do lado português, destaque para a possível participação das irmãs Francisca e Matilde Jorge, actualmente as melhores jogadoras nacionais, que terão novamente a oportunidade de medir forças com tenistas do top 200 mundial.

Entre as jovens promessas, a madeirense Madalena Fernandes, que disputou aqui o seu primeiro torneio profissional em 2024, regressa em 2025 com ambição redobrada. A seu lado poderá estar também Francisca Marote, outra das esperanças madeirenses.

Organizado pela Associação de Ténis da Madeira (ATMAD) em parceria com a Federação Portuguesa de Ténis e com o apoio do Governo Regional e Município do Funchal e de diversas entidades regionais, o Madeira Ladies Open é considerado como um dos torneios femininos mais importantes em solo português.