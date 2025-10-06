Regresso de activistas portugueses e 1,5 milhões por ano garantem segurança nos teleféricos da Madeira
Correio da Manhã:
- "PJ investiga mortes misteriosas de jovens em Viseu"
- "Dois casos fatais e quatro tentativas de outros alunos, circunscritos a duas turmas de escola, causam alarme"
- "Pai de estudante que se suicidou diz ao CM que filho tinha contado planos de futuro no dia em que morreu"
- "FC Porto 0 Benfica 0. Vírus Mourinho trava líder"
- "Sporting 1 Sp. Braga 1. Bicampeão marcou e meteu baixa"
- "Varandas dispara contra presidentes da Liga e FPF"
- "Mortágua de regresso. Ativistas algemados e em jaulas"
- "Rotas a descer. Lanchas 'voadoras' dominam tráfico de cocaína"
- "Inquérito. Construção de Hotel em Braga na mira da justiça"
- "Segurança Social. Erros na pensão de reforma dão três processos"
- "Acidente. Família morre na estrada a caminho da igreja"
Público:
- "Maternidade custou o emprego a duas mil mulheres em Portugal num só ano"
- "Médio Oriente. Portugueses da flotilha chegam a Lisboa: 'Inventaram um crime, mas nunca o admitimos'"
- "Futebol. FC Porto e Benfica anulam-se num clássico sem emoção"
- "Autárquicas 2025. Dores de campanha em Setúbal: quando os ex-camaradas já não se falam"
- "Chega: o partido do 'one man show' quer fazer a 'reconquista' de sul para norte"
- "Orçamento do Estado. PRR pode ser peça-chave no OE mais difícil de Montenegro"
- "Trump, Xi e Putin. Na nova ordem tripolar, 'a segurança sobrepõe-se aos valores'. Entrevista com a investigadora Sónia Sénica"
- "Criptoactivos. Nova leis das criptos ainda não convence banca nacional"
Jornal de Notícias:
- "Candidato a bombeiro causa 630 mil euros de danos com dois fogos"
- "FC Porto 0-0 Benfica. Amarrados"
- "Sporting 1-1 Braga. Zalazar gela Alvalade e arranca empate ao cair do pano"
- "Gaza. Portugueses da flotilha recebidos em apoteose"
- "Porto. Antigo matadouro da Campanhã vai ter 700 pessoas em escritórios"
- "Aveiro. Escolas e Retail Park conquistam apeadeiros no Vouga"
- "Sam The Kid. 'É importante mostrar-me a uma nova geração'"
- "Educação. Alergias estão mais severas e tiram dias de aulas a 6500 alunos"
- "Soure. Choque frontal mata família de imigrantes que festejava aniversário"
Diário de Notícias:
- "5 de Outubro. Mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa pede 'compromisso' para manter 'República e Democracia'"
- "Setor dos refrigerantes reclama fim do imposto sobre bebidas açucaradas"
- "Filipe Araújo. 'Intimamente, sempre senti o apoio de Rui Moreira'"
- "Autárquicas. Batalha no Montijo com PS dividido, promessas de renovação e aeroporto no horizonte"
- "Alargamento. UE pressionada a acelerar processos de adesão por causa de Ucrânia e Moldova"
- "Magda Zenon: 'Chipre é uma ilha pequena. Por que é que não conseguimos encontrar uma forma de viver juntos?'"
- "Joana Gomes Cardoso. 'Com o tema do oceano em Osaka conseguimos falar do passado, homenagear a Expo 98 e olhar o futuro'"
- "I Liga. FC Porto-Benfica (0-0). Benfica de Mourinho trava o FC Porto no Dragão"
- "Sporting-Sp. Braga (1-1). Leão Rui Silva não merecia traição do seu capitão"
Negócios:
- "Medidas de 2026 agravam risco de furar novas regras europeias"
- "Entrevista. Ricardo Paes Mamede. 'A noção de défice como um problema é equivocada'"
- "Investidor privado. Como manda a história, final do ano acelera ganhos na bolsa"
- "Espanhola Nextil prestes a fechar compra de três têxteis nacionais"
- "Gato nascido em Hollywood quer ensinar crianças a gerir dinheiro a partir da Covilhã"
- "Dois milhões de clientes dão título de 3.º maior à Revolut"
- "Diogo Sousa Louro, administrador do BPI. 'Admitimos pedir mais' se reforço da garantia esgotar"
O Jornal Económico:
- "DIAP abre inquérito à Ordem dos Contabilistas"
- "Álvaro Santos Pereira e a 'independência feroz'"
- "Teleféricos da Madeira: 1,5 milhões por ano garantem segurança"
- "IAG diz que paga mais pela TAP do que Lufthansa ou Air France/KLM"
- "Pacotão para desbloquear 40 mil milhões de investimento em energia"
- "OE2026. Setor automóvel quer incentivo ao abate de carros"
- "Startup nacional vende tarifário digital para 200 países"
O Jogo:
- "FC Porto 0-0 Benfica. Amarrados. Empate num clássico muito tático e que terminou com uma bola no ferro de Rodrigo Mora"
- "Francesco Farioli. 'Jogámos como equipa grande'"
- "José Mourinho. 'Não podíamos perder este jogo'"
- "Sporting 1-1 Braga. Pedrada no último suspiro. Zalazar iguala de penálti um duelo sempre em aberto"
- "Rui Borges. 'Fomos um pouco bipolares'"
- "Carlos Vicens. 'Com mais acerto ganharíamos'"
- "Varandas dispara contra candidatos benfiquistas"
- "Arouca 1-1 Famalicão"
- "Rio Ave 3-0 Tondela"
- "Futsal. Portugal bicampeão europeu. Seleção de Sub-19 bate Espanha na final"
Record:
- "FC Porto 0-0 Benfica. Sporting 1-1 Sp Braga. Empatas. Domingo gordo nada trouxe de novo"
- "Farioli: 'Merecíamos mais'"
- "Mourinho. 'Não perdemos pontos para ninguém. Estamos cá e vivos'"
- "Rui Borges. 'Deixámos o adversário ganhar confiança'"
- "Varandas atira-se às águias. 'Estão obcecados connosco. Trabalhem mais'"
- "Hóquei em patins feminino. Benfica 2 Sanjoanense 1. Elite Cup para a Luz"
- "Futsal. Portugal 3-2 Espanha. Sub-19 Bicampeões da Europa"
A Bola:
- "FC Porto 0-0 Benfica. Sporting 1-1 Sp. Braga. Tudo equilibrado. Clássicos dão empates e nada muda na frente"
- "'Vieram para não perder', Francesco Farioli"
- "José Mourinho. 'Não podíamos sair a sete pontos'"
- "Rui Borges. 'Ficámos aquém'"
- "Carlos Vicens. 'Podíamos ter ganho'"
- "França. Golaço de Nuno Mendes não chegou ao PSG"
- "Futsal Sub-19. Portugal bicampeão europeu"