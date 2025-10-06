Regresso de activistas portugueses e 1,5 milhões por ano garantem segurança nos teleféricos da Madeira

Bom dia. Nesta segunda-feira, 6 de Outubro, estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam em Portugal.

Correio da Manhã:

- "PJ investiga mortes misteriosas de jovens em Viseu"

- "Dois casos fatais e quatro tentativas de outros alunos, circunscritos a duas turmas de escola, causam alarme"

- "Pai de estudante que se suicidou diz ao CM que filho tinha contado planos de futuro no dia em que morreu"

- "FC Porto 0 Benfica 0. Vírus Mourinho trava líder"

- "Sporting 1 Sp. Braga 1. Bicampeão marcou e meteu baixa"

- "Varandas dispara contra presidentes da Liga e FPF"

- "Mortágua de regresso. Ativistas algemados e em jaulas"

- "Rotas a descer. Lanchas 'voadoras' dominam tráfico de cocaína"

- "Inquérito. Construção de Hotel em Braga na mira da justiça"

- "Segurança Social. Erros na pensão de reforma dão três processos"

- "Acidente. Família morre na estrada a caminho da igreja"

Público:

- "Maternidade custou o emprego a duas mil mulheres em Portugal num só ano"

- "Médio Oriente. Portugueses da flotilha chegam a Lisboa: 'Inventaram um crime, mas nunca o admitimos'"

- "Futebol. FC Porto e Benfica anulam-se num clássico sem emoção"

- "Autárquicas 2025. Dores de campanha em Setúbal: quando os ex-camaradas já não se falam"

- "Chega: o partido do 'one man show' quer fazer a 'reconquista' de sul para norte"

- "Orçamento do Estado. PRR pode ser peça-chave no OE mais difícil de Montenegro"

- "Trump, Xi e Putin. Na nova ordem tripolar, 'a segurança sobrepõe-se aos valores'. Entrevista com a investigadora Sónia Sénica"

- "Criptoactivos. Nova leis das criptos ainda não convence banca nacional"

Jornal de Notícias:

- "Candidato a bombeiro causa 630 mil euros de danos com dois fogos"

- "FC Porto 0-0 Benfica. Amarrados"

- "Sporting 1-1 Braga. Zalazar gela Alvalade e arranca empate ao cair do pano"

- "Gaza. Portugueses da flotilha recebidos em apoteose"

- "Porto. Antigo matadouro da Campanhã vai ter 700 pessoas em escritórios"

- "Aveiro. Escolas e Retail Park conquistam apeadeiros no Vouga"

- "Sam The Kid. 'É importante mostrar-me a uma nova geração'"

- "Educação. Alergias estão mais severas e tiram dias de aulas a 6500 alunos"

- "Soure. Choque frontal mata família de imigrantes que festejava aniversário"

Diário de Notícias:

- "5 de Outubro. Mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa pede 'compromisso' para manter 'República e Democracia'"

- "Setor dos refrigerantes reclama fim do imposto sobre bebidas açucaradas"

- "Filipe Araújo. 'Intimamente, sempre senti o apoio de Rui Moreira'"

- "Autárquicas. Batalha no Montijo com PS dividido, promessas de renovação e aeroporto no horizonte"

- "Alargamento. UE pressionada a acelerar processos de adesão por causa de Ucrânia e Moldova"

- "Magda Zenon: 'Chipre é uma ilha pequena. Por que é que não conseguimos encontrar uma forma de viver juntos?'"

- "Joana Gomes Cardoso. 'Com o tema do oceano em Osaka conseguimos falar do passado, homenagear a Expo 98 e olhar o futuro'"

- "I Liga. FC Porto-Benfica (0-0). Benfica de Mourinho trava o FC Porto no Dragão"

- "Sporting-Sp. Braga (1-1). Leão Rui Silva não merecia traição do seu capitão"

Negócios:

- "Medidas de 2026 agravam risco de furar novas regras europeias"

- "Entrevista. Ricardo Paes Mamede. 'A noção de défice como um problema é equivocada'"

- "Investidor privado. Como manda a história, final do ano acelera ganhos na bolsa"

- "Espanhola Nextil prestes a fechar compra de três têxteis nacionais"

- "Gato nascido em Hollywood quer ensinar crianças a gerir dinheiro a partir da Covilhã"

- "Dois milhões de clientes dão título de 3.º maior à Revolut"

- "Diogo Sousa Louro, administrador do BPI. 'Admitimos pedir mais' se reforço da garantia esgotar"

O Jornal Económico:

- "DIAP abre inquérito à Ordem dos Contabilistas"

- "Álvaro Santos Pereira e a 'independência feroz'"

- "Teleféricos da Madeira: 1,5 milhões por ano garantem segurança"

- "IAG diz que paga mais pela TAP do que Lufthansa ou Air France/KLM"

- "Pacotão para desbloquear 40 mil milhões de investimento em energia"

- "OE2026. Setor automóvel quer incentivo ao abate de carros"

- "Startup nacional vende tarifário digital para 200 países"

O Jogo:

- "FC Porto 0-0 Benfica. Amarrados. Empate num clássico muito tático e que terminou com uma bola no ferro de Rodrigo Mora"

- "Francesco Farioli. 'Jogámos como equipa grande'"

- "José Mourinho. 'Não podíamos perder este jogo'"

- "Sporting 1-1 Braga. Pedrada no último suspiro. Zalazar iguala de penálti um duelo sempre em aberto"

- "Rui Borges. 'Fomos um pouco bipolares'"

- "Carlos Vicens. 'Com mais acerto ganharíamos'"

- "Varandas dispara contra candidatos benfiquistas"

- "Arouca 1-1 Famalicão"

- "Rio Ave 3-0 Tondela"

- "Futsal. Portugal bicampeão europeu. Seleção de Sub-19 bate Espanha na final"

Record:

- "FC Porto 0-0 Benfica. Sporting 1-1 Sp Braga. Empatas. Domingo gordo nada trouxe de novo"

- "Farioli: 'Merecíamos mais'"

- "Mourinho. 'Não perdemos pontos para ninguém. Estamos cá e vivos'"

- "Rui Borges. 'Deixámos o adversário ganhar confiança'"

- "Varandas atira-se às águias. 'Estão obcecados connosco. Trabalhem mais'"

- "Hóquei em patins feminino. Benfica 2 Sanjoanense 1. Elite Cup para a Luz"

- "Futsal. Portugal 3-2 Espanha. Sub-19 Bicampeões da Europa"

A Bola:

- "FC Porto 0-0 Benfica. Sporting 1-1 Sp. Braga. Tudo equilibrado. Clássicos dão empates e nada muda na frente"

- "'Vieram para não perder', Francesco Farioli"

- "José Mourinho. 'Não podíamos sair a sete pontos'"

- "Rui Borges. 'Ficámos aquém'"

- "Carlos Vicens. 'Podíamos ter ganho'"

- "França. Golaço de Nuno Mendes não chegou ao PSG"

- "Futsal Sub-19. Portugal bicampeão europeu"