Carris garante apoio às vítimas e colaboração em inquéritos um mês após descarrilamento

A Carris assegurou hoje ter desencadeado medidas de apoio às vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, ocorrido em 03 de setembro, e estar a colaborar com as entidades que investigam o acidente.

O descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da Carris, provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Hoje, em comunicado, a Carris refere que a prioridade, "desde o primeiro momento, foi prestar todo o apoio às vítimas e seus familiares, através do seu Gabinete de Apoio Social e em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e com a seguradora Fidelidade".

Entre as medidas adotadas, a empresa destaca o acompanhamento psicológico e apoio material à família do guarda-freio André Marques, incluindo as despesas do funeral e a atribuição de uma bolsa escolar aos filhos, bem como o apoio a outros trabalhadores envolvidos.

A seguradora da Carris assegurou também a trasladação e serviços fúnebres de seis vítimas estrangeiras e está a reembolsar as famílias de outras cinco.

No caso das cinco vítimas mortais portuguesas, os processos decorrem ao abrigo da legislação de acidentes de trabalho.

Relativamente aos feridos graves, de várias nacionalidades, foi organizado o repatriamento para hospitais nos respetivos países, com acompanhamento médico e apoio psicológico garantidos pela seguradora.

Já os feridos ligeiros têm mantido contacto com a seguradora para acompanhamento das lesões e identificação de necessidades, informa a empresa de transportes.

Paralelamente, a Carris assegura estar a colaborar com os inquéritos em curso do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) e do Ministério Público, tendo também iniciado um inquérito interno e uma auditoria externa independente.

No plano operacional, a empresa refere que os ascensores da Bica e do Lavra, bem como o elevador de Santa Justa, permanecem encerrados e sujeitos a inspeções externas por uma entidade independente, cujos relatórios serão validados por uma comissão constituída pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Instituto Superior Técnico e Ordem dos Engenheiros, antes da decisão sobre a reabertura.

Como alternativa, a Carris criou ou ajustou carreiras de bairro, lançando o percurso 51E, em substituição ao ascensor da Glória.

Em 18 de setembro, a empresa homenageou o guarda-freio André Marques, atribuindo o seu nome ao elétrico articulado 601, que já circula pelas ruas de Lisboa.