Mais de 90 apartamentos licenciados por mês é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Já a média mensal de fogos concluídos subiu para 85, o valor mais elevado dos últimos 12 anos. Viver 30 anos num quarto de brinquedos: crise habitacional na Madeira prende cada vez mais jovens na casa dos pais.

No desporto, vitória é prémio justo para a ‘alma’ nacionalista. A perder por duas vezes, o Nacional acreditou até ao fim e venceu o Moreirense (3-2). Chucho lidera os golos.

Ainda na primeira, subsídio já cobriu 1,4 milhões de viagens inter-ilhas. Apoio público à mobilidade aérea e marítima cresceu 10,1%. Investimento ascende a quase 20 milhões de euros.

Nota também para direito de proximidade. Sofia Fernandes, de 26 anos, é advogada madeirense em Lisboa e co-fundadora de um projecto de promoção da literacia jurídica, que visa tornar a lei mais acessível e humana.

Por fim, restaurante esteve 14 anos sem pagar renda. Calote à Sociedade de Desenvolvimento ultrapassa os 250 mil euros.

