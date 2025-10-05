Chega faz aprovar proposta contra "Cartel de Maduro"

O grupo parlamentar do Chega fez aprovar na Assembleia da República um projecto que recomenda ao governo da República a classificação do Cartel de Los Soles como organização terrorista internacional. Para o partido, a medida pretende reforçar o combate às redes de narcotráfico e criminalidade transnacional.

O projecto passou com os votos favoráveis do CHEGA e da Iniciativa Liberal, que foram suficientes para ultrapassar os votos contra do PS, PCP, Bloco de Esquerda e JPP, bem como a abstenção do PSD.

O Chega acredita que o Cartel de Los Soles é uma organização criminosa com origem nas Forças Armadas da Venezuela e acusada de controlar o tráfico de cocaína a partir da América do Sul para a Europa e os Estados Unidos. Diversas investigações têm associado o grupo ao regime de Nicolás Maduro, denunciando a cumplicidade de altos responsáveis políticos venezuelanos na proteção das suas operações, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de armas.

"O parlamento português não pode fechar os olhos àquilo que o mundo inteiro já reconhece: o Cartel de Los Soles é um braço armado do regime de Maduro e um inimigo da liberdade, da democracia e da segurança global. Quem votou contra esta classificação está, na prática, a proteger o narcotráfico e a ditadura", refere Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República, em nota de imprensa.

O deputado lamentou a postura dos partidos de esquerda, que classificou de vergonhosa e cúmplice, e acusou o PS e a JPP de continuarem a proteger regimes e organizações criminosas apenas por afinidade ideológica.