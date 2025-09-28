Élia Ascensão promete "trabalho e compromisso sério" em Santa Cruz e critica oposição

Antecipando o arranque oficial da campanha para as Eleições Autárquicas - que começa na próxima terça-feira, dia 30 de Setembro - a candidatura do JPP em Santa Cruz, liderada por Élia Ascensão, afirmou hoje que a população pode contar uma equipa que se apresenta para "trabalho e compromisso sério".

A cabeça-de-lista pretendeu, assim, demarcar-se da oposição que "agora aparecem a prometer tudo, mesmo aquilo que sabem que não vão poder cumprir".

“Os nossos opositores todos os dias prometem mundos e fundos, mas na verdade não têm, nem na Câmara de Santa Cruz, nem no Governo Regional, um passado que garanta que todos os problemas dos santa-cruzenses e dos madeirenses vão ser resolvidos”, vincou Élia Ascensão em comunicado, realçando que "a retórica de sucesso da oposição, nomeadamente daquela que esteve no poder em Santa Cruz e está no poder no Governo Regional, diverge radicalmente da realidade".

Sobre a escolha que está em causa no próximo dia 12, a candidata considera ainda que "de um lado estão promessas vazias e do outro, um trabalho de 12 anos, que não resolveu tudo, mas fez o que podia com os meios que recebeu".

Sob o lema "Experiência e Futuro", o JPP reitera o compromisso de "trabalho e compromisso sério", propondo medidas para a captação de investimento e habitação, a sustentabilidade ambiental, a mobilidade e acessibilidades, a coesão territorial e social. "São projectos já em curso e outros que visam complementar o investimento iniciado em 2013 e reforçá-lo agora com mais solidez financeira”, sublinha a mesma nota.

Élia Ascensão insiste nas críticas e aponta baterias àqueles que "querem passar a ideia de que em 12 anos nada foi feito". “Além de ser uma mentira, é acompanhada de outra ilusão, porque prometem fazer o que nunca fizeram mesmo tendo estado no poder por mais de três décadas em Santa Cruz. Ao JPP exigem que tivesse feito tudo em pouco mais de uma década, mas não falam do que nunca fizeram em 30 anos”, disse.

"O que diferencia o JPP dos outros é que promete trabalho e honestidade, e não coisas que sabe que não pode cumprir, como faz a oposição em Santa Cruz", remata.