Élia Ascensão reforça investimento no ambiente

O JPP emitiu, esta tarde, um comunicado, no qual a candidata à Câmara de Santa Cruz não tem dúvidas em afirmar que o conquistado na área do ambiente, nomeadamente na gestão de resíduos e na limpeza urbana, foi uma das marcas do partido nos últimos 12 anos.

Apesar de reconhecer que ainda há muito a fazer, Élia Ascensão lembra que quando o JPP conquistou a autarquia em 2013, existia apenas um carro de recolha, estando os restantes circuitos entregues a privados, numa opção lesiva da saúde financeira da câmara e ineficaz nos seus objetivos.

A candidata destacou nomeadamente o ocorrido nos últimos cinco anos, período temporal em que foram realizados investimentos significativos na recolha e gestão de resíduos, nomeadamente na aquisição de viaturas de recolha, viatura de transferência com sistema amplirrol para transporte de contentores, ilhas ecológicas, estação de transferência, contentores para ecocentro municipal, contentores para recolha seletiva porta a porta, isto tudo num total de mais de dois milhões de euros de investimento.

A frota afeta à recolha e remoção de resíduos atualmente dispõe de 28 viaturas, sendo que 7 estão em fim de vida e outra 6 têm problemas crónicos, razão pela qual já foi contratualizada a compra de mais 10 viaturas num investimento que ascende a um milhão e meio, sendo que duas delas acabam de chegar à Madeira e entram em serviço na próxima semana. JPP

A candidata do JPP diz ainda que em termos de investimento futuro estão previstos mais dois milhões e meio, que serão investidos em mais uma viatura de transferência, em duas viaturas com grua, num carro de caixa aberta, em sistemas de otimização operacional que inclui a geolocalização de viaturas e contentores.

Outra das áreas que tem sido reforçada, nomeadamente com meios técnicos e humanos, é a da limpeza urbana, área onde o JPP pretende reforçar a ação, nomeadamente através do estabelecimento de um protocolo com o Estabelecimento Prisional do Funchal, para a reintegração de reclusos na vida ativa, num investimento total de cerca 255 mil euros para 3 anos, bem como no reforço dos contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia do Concelho de Santa Cruz.

Élia Ascensão realça também o projeto para a aquisição de papeleiras destinadas ao espaço público, uniformizando a imagem e o mobiliário urbano nos centros urbanos do concelho, a par com o investimento em varredouras urbanas de pequena e grande dimensão, viaturas de recolha de papeleiras e de resíduos de pequena dimensão, equipamentos de monda térmica, higiene urbana, desinfeção e removedor de tintas, sopradores elétricos e roçadeiras.

A candidata do JPP realça, por isso, que tanto os investimentos já feitos como os que estão previstos, colocam o município numa realidade muito diferente daquela que existia em 2013.