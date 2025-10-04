Manuel Pedro pede a Albuquerque apoio a obras estruturais

Na Sessão Solene do 190.º aniversário do Município de Câmara de Lobos, Manuel Pedro, presidente da Assembleia Municipal, terminou a sua intervenção com um apelo a Miguel Albuquerque: que continue a apoiar o concelho com “obras estruturais”, como o teleférico do Curral das Freiras e o reivindicado túnel entre a Boaventura e o Curral.

O autarca sublinhou a importância do “debate de ideias” e, apesar da crise habitacional e de algum desinvestimento público, mostrou-se satisfeito com o investimento programado em todas as freguesias, bem como com o apoio às populações mais idosas e aos agentes culturais.

Recordou que “nem tudo foram facilidades”, já que em 2013 a Madeira atravessava grandes dificuldades financeiras, obrigando a cortes drásticos no investimento municipal, mas que posteriormente abriram caminho a novas obras.

Quanto ao feriado municipal, destacou que a decisão “não foi fácil nem consensual”. Em 2017 foi fixado definitivamente no dia 4 de Outubro, data que, desde 2018, passou a ser celebrada com pleno simbolismo.

Entre as entidades presentes na cerimónia estiveram apenas um presidente de Câmara forasteiro, Emanuel Câmara (Porto Moniz), e os presidentes das Assembleias Municipais de Santana e São Vicente, assegurando representação da costa norte da Madeira.