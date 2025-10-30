Rui Borges espera jogo diferente com Alverca, mas confia nos jogadores do Sporting

O treinador do Sporting acredita que o jogo de sexta-feira com o Alverca, da 10.ª jornada da I Liga de futebol, será "diferente" da partida para a Taça da Liga, mas está confiante no desempenho dos seus jogadores.

"É um jogo diferente, totalmente diferente. Há mudanças de parte a parte, jogadores diferentes, características diferentes. Dentro das características individuais [dos jogadores], tem uma outra dinâmica diferente, que não teve no jogo da Taça da Liga", disse Rui Borges na conferência de imprensa em que fez a antevisão do jogo com o Alverca.

"Acredito que será um jogo com uma dificuldade maior - não tenho dúvidas disso -, mas acredito também que a equipa [do Sporting] que jogar amanhã [sexta-feira] entrará com a mesma energia com que jogou na terça-feira. Por isso, estou super confiante na resposta que a equipa vai dar", acrescentou Rui Borges.

O treinador do Sporting precisou ainda que a sua confiança resulta do bom desempenho de todos os jogadores que têm sido chamados a dar o seu contributo à equipa principal.

"A malta que tem entrado, não só quem tem jogado de início, mas quem tem entrado no decorrer dos jogos, tem dado uma resposta fantástica, tem sido importante também naquilo que é o continuar de energia e qualidade, naquilo que é o nosso caudal ofensivo. Estou super tranquilo com quem jogar", reiterou.

Confrontado com o bom desempenho de Fotis Ioannidis no jogo da Taça da Liga com o Alverca, o treinador do Sporting reconheceu que é bom ter dois pontas de lança com a qualidade de Luis Suaréz e Fotis Ioannidis, que "oferecem coisas diferentes à equipa".

Quanto à titularidade de Suaréz, Rui Borges lembrou que Ioannidis "chegou mais tarde" e que Luis Suaréz tem cumprido, mas garantiu que todos os jogadores têm oportunidades na equipa do Sporting.

"O Fotis também chegou mais tarde, entrou numa fase em que já estávamos no início das competições. Tem tido a sua adaptação àquilo que é a equipa, aos seus colegas, tem crescido imenso, o grupo também reconhece muito a qualidade nele, tanto nele como no Luis. Apenas e só o Luis tem dado resposta", justificou Rui Borges.

"Fotis, naquilo que tem sido os jogos dele, nos minutos que tem tido - e é importante -, está super ligado, está super feliz no Sporting. E eu vejo isso diariamente. Mas são dois jogadores diferenciados, são dois grandes jogadores. Felizmente, temos os dois do nosso lado", acrescentou.

O Sporting, bicampeão nacional e atual segundo classificado, com 22 pontos, menos três do que o líder, FC Porto, defronta o Alverca, 12.º, com 10 pontos, em jogo da 10.ª jornada agendado para as 20:15 de sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.