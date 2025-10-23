Município do Funchal lança Guia para a Correcta Separação dos Resíduos Urbanos

A Câmara Municipal do Funchal acaba de disponibilizar no seu website oficial um guia prático para a correcta separação dos resíduos urbanos. A partir de hoje, todos os cidadãos podem consultar este catálogo que visa esclarecer dúvidas e facilitar a participação de todos no processo de reciclagem.

Esta iniciativa tem como principal propósito facilitar a separação correcta do lixo doméstico. "O foco na gestão de resíduos passa pela necessidade urgente de reduzir a quantidade de resíduos produzidos e evitar o descarte inadequado", sublinha a autarquia.

O catálogo destaca ainda que a Reciclagem é um processo crucial de reaproveitamento de resíduos, transformando-os em novos produtos ou matérias-primas.

"O sucesso da reciclagem começa na origem: a correcta separação dos resíduos para a recolha selectiva. Com a certeza que a sensibilização é parte fundamental das mudanças de comportamentos a autarquia reforça que a participação de todos é essencial para que o processo seja o mais eficaz possível", refere.

Com este novo guia, os munícipes podem agora tirar todas as suas dúvidas sobre quais os materiais que devem ser separados para reciclagem e, mais importante, qual a forma correcta de o fazer.

O guia está disponível para consulta no website da Câmara Municipal do Funchal: https://www.funchal.pt/wp-content/uploads/2025/10/Catalog_Ambiente_2025.pdf