Aires Santos deixa recados na tomada de posse em São Vicente

Na cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos de São Vicente, o presidente cessante da Assembleia Municipal, Aires Santos, foi o primeiro a intervir, num discurso marcado por mensagens que muitos interpretaram como recados políticos dirigidos a quem entra mas a quem sai, em especial aos do seu partido.

“Permita-me dirigir-me a vossa excelência, expressando-lhe os meus sinceros votos de sucesso. O seu êxito será, estou certo, o êxito de todos os São-Vicentinos e o progresso da nossa terra”, afirmou Aires Santos, dirigindo-se ao novo presidente da Câmara, José Carlos Gonçalves. O autarca sublinhou que “a confiança do povo é um bem valioso, mas nunca ilimitado” e que o novo ciclo será “o verdadeiro teste à mudança que foi prometida”.

Com vários elementos do PSD na primeira fila, Aires Santos destacou a importância da humildade no exercício do poder, lembrando que “o poder pertence ao povo, e a vontade popular tanto dá como tira”. “Nenhum mandato é um direito adquirido, mas sim uma responsabilidade temporária que deve ser exercida com humildade, porque ela é a melhor conselheira do poder”, acrescentou.

Com André Ventura na linha da frente, o presidente cessante da Assembleia reforçou ainda que “os votos não são um cheque em branco, mas um compromisso que se renova a cada decisão”, defendendo que “o verdadeiro sentido da representação democrática está em ouvir antes de decidir, em unir antes de dividir e em colocar o bem comum acima de qualquer vaidade ou agenda pessoal”.

A intervenção terminou com um apelo à ação e à responsabilidade, sublinhando que São Vicente “não vive de entusiasmos passageiros, mas de trabalho, seriedade e compromisso”. O discurso de Aires Santos marcou o arranque da cerimónia de tomada de posse num ambiente político ainda tenso no concelho após a vitória do Chega nas últimas eleições autárquicas.