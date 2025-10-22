Paulo Neves pede que programas nacionais de apoio às empresas cheguem à Madeira

O deputado do PSD, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, pediu ao Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que inclua as empresas madeirenses nos Planos Nacionais de apoio às empresas.

Paulo Neves, intervindo na Assembleia da República, apontou como exemplos a 'Linha de Inteligência Artificial nas PME' e o programa 'Reforçar', que não abrangem as Regiões Autónomas.

O deputado madeirense classificou como “injusto as PME da Madeira não poderem concorrer a programas com enorme importância na modernização das empresas aumentando a sua competitividade”.

Paulo Neves acrescentou que “esta é uma preocupação do Governo da Madeira e da própria ACIF, a associação empresarial da Madeira”.

Na resposta ao deputado do PSD, o ministro Castro Almeida afirmou que irá levar em conta a intervenção do deputado Paulo Neves e que tudo fará para incluir as empresas madeirenses na Linha AI nas PME.

A linha “IA nas PME” serve para apoiar as pequenas e médias-empresas na sua digitalização e utilização da Inteligência Artificial, enquanto o programa 'Reforçar' visa apoiar a competitividade das empresas exportadoras.