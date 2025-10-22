Corte de árvore de grande porte após queda para a estrada

Uma árvore de grande porte que caiu para a estrada ontem à noite, pelas 20h00, teve de ser cortada, numa ocorrência resolvida pelos meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O incidente deu-se no Caminho da Portada, freguesia do Monte, e não causou estragos além do trânsito que não podia passar enquanto a operação decorria.