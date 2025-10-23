Álvaro Laborinho "deixou uma marca indelével na construção de uma sociedade mais justa e solidária"

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifesta "profundo pesar" pelo falecimento do professor doutor Álvaro Laborinho Lúcio, "uma figura maior da vida pública, da Justiça e do pensamento jurídico" em Portugal.

Álvaro Laborinho Lúcio foi um intelectual, um humanista e um pensador do Direito, que deixou uma marca indelével na construção de uma sociedade mais justa e solidária. O seu percurso notável, marcado pela discrição, humildade e permanente dedicação ao serviço público, continuará a ser um exemplo para todos. Rubina Leal

Entre 1990 e 1996, exerceu com elevada competência e reconhecido mérito funções como Secretário de Estado da Administração Judiciária, Ministro da Justiça e Deputado à Assembleia da República. Mais tarde, entre 2003 e 2006, desempenhou as funções de Ministro da República para os Açores, sempre com o mesmo sentido de Estado e profundo respeito pela democracia.

A presidente do parlamento madeirense recorda que no início da sua carreira profissional, na área da reinserção social, teve a oportunidade de privar directamente com Álvaro Laborinho Lúcio. "Foi nessa experiência que pude testemunhar, para além da sua dimensão pública, as suas qualidades humanas e pessoais: a proximidade, a escuta atenta e a visão de futuro, que faziam dele uma referência ímpar em Portugal", sublinha.

"Defensor intransigente dos Direitos Humanos e, de forma muito particular, dos direitos da criança, deixa-nos igualmente um legado notável na escrita, através da qual partilhou reflexões que continuam a inspirar gerações", acrescenta.

Nesta hora de dor e de luto, a presidente do Parlamento Madeirense endereça à família e aos amigos de Álvaro Laborinho Lúcio as mais sentidas condolências.