Marrocos vence Mundial de sub-20 ao bater a Argentina com 'bis' de Zabiri
Dois golos de Yassir Zabiri, avançado do Famalicão, valeram no domingo a Marrocos a conquista do Mundial de futebol de sub-20, com um triunfo por 2-0 sobre a Argentina, na final disputada em Santiago do Chile.
O jogador da I Liga portuguesa marcou aos 12 e 29 minutos, o primeiro de livre direto, conseguindo o segundo triunfo na prova para o continente africano, depois do Gana, em 2009, perante uma Argentina que tinha vencido seis de sete finais.
No ranking de campeões, que continua a ser liderado pela Argentina, com seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), Marrocos passou a ser o 13.º país a vencer a prova, arrebatada por Portugal, com a 'geração de ouro', em 1989 e 1991.
Yassir Zabiri jogou até aos 86 minutos nos marroquinos, para acabar a prova entre os melhores marcadores, com cinco golos, enquanto Gianluca Prestianni, do Benfica, e Tomás Pérez, do FC Porto, que saiu ao intervalo, foram titulares nos sul-americanos.