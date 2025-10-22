Estudantes do ensino superior dão aula sobre poupança a alunos do básico e secundário

Estudantes e professores do ensino superior nas áreas da Economia, Gestão, Finanças ou Contabilidade vão no dia 31 dar uma aula sobre poupança a milhares de alunos do Ensino Básico e Secundário.

A aula sobre Literacia Financeira com enfoque no tema da poupança, no Dia Mundial da Poupança, é promovida pelo Ministério da Educação Ciência e Inovação (MECI) e acontece em todo o país em escolas públicas e privadas.

"A Literacia Financeira é cada vez mais necessária para o exercício de uma cidadania plena", diz o MECI num comunicado sobre a iniciativa, recordando que o Governo deu prioridade ao tema, razão pela qual na reestruturação da disciplina de Cidadania, a Literacia Financeira passou a estar presente em todos os anos de escolaridade.

O Governo pretende que a iniciativa marque o início de uma colaboração continua entre as escolas e as universidades e politécnicos, no âmbito da disciplina de Cidadania mas não só.

"Saber gerir dinheiro, compreender decisões económicas e fazer escolhas conscientes, com o olhar no futuro, são competências fundamentais para a vida adulta e em sociedade. Quanto mais cedo começarmos a desenvolvê-las, mais preparados estaremos para enfrentar os desafios do futuro e contribuir para uma sociedade mais equilibrada e sustentável", disse citado no comunicado o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

Entende o Governo que a iniciativa beneficia os alunos do Ensino Básico e do Secundário, as escolas, as comunidades educativas, as instituições de ensino superior, os estudantes e as organizações da sociedade civil participantes.

Entre outros benefícios, os alunos do ensino básico e secundário terão acesso a conteúdos atualizados e relevantes, as instituições de Ensino Superior terão a oportunidade de participação em projetos de educação e literacia financeira, e os estudantes universitários podem aplicar os conhecimentos adquiridos e desenvolver competências de comunicação.

A iniciativa de dia 31, "Educar para a Cidadania: Poupar, um Compromisso com o Futuro", é feita em parceria com as Autoridades de Supervisão Financeira: o Banco de Portugal (BdP), a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões (ASF).

Nela participam também, a dar uma aula, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, o presidente da CMVM, Luís Laginha de Sousa, e o presidente da ASF, Gabriel Bernardino.