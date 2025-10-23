Delegações do Hamas e da Fatah no Cairo para discutir pós-guerra em Gaza

Delegações do Hamas e do seu rival, Fatah, reuniram-se hoje no Egito para discutir as medidas a tomar após a guerra na Faixa de Gaza, disse fonte próxima das negociações.

"A reunião centrou-se na situação atual e nas questões relacionadas com a segunda fase do cessar-fogo proposto em Gaza", precisou a fonte que falou à agência de notícias francesa AFP sob anonimato, acrescentando que ambas as partes concordaram em "prosseguir os seus encontros nas próximas semanas e em trabalhar na organização da frente interna palestiniana face aos desafios colocados pelo governo israelita".

A cadeia egípcia Al-Qahera News relatou anteriormente que o encontro visava "discutir a situação nacional no seu conjunto e os acordos a pôr em prática após o fim da guerra em Gaza".

O Hamas e o Fatah mantêm uma rivalidade política de longa data, que muitas vezes tem dificultado os esforços de reconciliação nacional palestiniana.

Mediador de longa data no conflito israelo-palestiniano, o Egito acolheu estas reuniões no âmbito de uma iniciativa mais ampla destinada a promover um consenso em torno do plano de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos.

Em paralelo com as discussões entre o Hamas e o Fatah, o chefe do serviço de informações egípcio, Hassan Rashad, reuniu-se com altos responsáveis de outras fações palestinianas, incluindo o Jihad Islâmico, aliado do Hamas, assim como a Frente Democrática e a Frente Popular de Libertação da Palestina, dois movimentos membros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

Segundo a Al-Qahera News, estas discussões enquadram-se nos esforços egípcios para "atingir um consenso nacional palestiniano sobre a execução do plano de cessar-fogo do presidente americano, em Gaza".

Estes encontros ocorrem enquanto o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, está em visita oficial a Israel, a mais recente de uma série de deslocações de responsáveis americanos, destinadas a consolidar a trégua no conflito entre o Estado judaico e o Hamas, que entrou em vigor a 10 de outubro, após mais de dois anos de guerra.