Ensino superior da Madeira perde 5,2% de alunos e ganha 10,5% de docentes num ano

O número de alunos que se inscreveu pela primeira vez em estabelecimentos do Ensino Superior na Madeira em 2024/2025 baixou 5,2% (menos 87 alunos) face ao ano lectivo anterior, enquanto o número de docentes aumentou 10,5%.

Os dados relativos ao Ensino Superior do ano lectivo 2024/2025 na série Retrospectiva das Estatísticas da Educação da RAM foram hoje actualizados no portal da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), tendo como fonte a Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

No último ano lectivo, inscreveram-se pela primeira vez no ensino superior, 1 577 alunos, o que corresponde a 37,7% dos alunos inscritos nos estabelecimentos de Ensino Superior da Região. Comparativamente ao ano lectivo anterior, verificou-se um decréscimo de 5,2% (menos 87 alunos).

“Esta diminuição foi observada no ensino politécnico no qual estavam inscritos menos 93 alunos (-16,8%)”, nota a DREM. Já no ensino universitário houve um aumento de 0,5% no número de alunos inscritos pela primeira vez, mais 6 do que no ano lectivo 2023/2024. Quanto ao sexo, 54,3% dos novos inscritos eram mulheres (856 alunas) e 45,7% eram homens (721 alunos).

Dos indicadores que constam do estudo, a DREM destaca a taxa de escolarização no ensino superior, que foi de 15,7% no ano lectivo de 2024/2025, tendo diminuído 0,1%, face ao ano lectivo anterior. Nesse ano, a Região Autónoma da Madeira (RAM) contava com oito estabelecimentos de Ensino Superior, distribuídos por quatro universitários (todos públicos) e quatro politécnicos (2 públicos e 2 privados).

No contexto do regime geral de acesso, para o ano lectivo 2024/2025, foram disponibilizadas na RAM 788 vagas para candidatos ao Ensino Superior (750 para licenciaturas 1.º ciclo e 38 para mestrado integrado), mantendo-se o número de vagas do ano lectivo anterior. As áreas de Ciências representaram 39,0% das vagas disponíveis e as de Engenharia 17,1%. Do total, 675 vagas foram destinadas ao Ensino Superior público no âmbito do concurso nacional de acesso (85,7%) e 113 aos concursos institucionais do ensino privado (14,3%).

Relativamente ao ciclo de estudos, o número de novos alunos inscritos em Mestrados do 2.º ciclo aumentou 14,1% (mais 41 novos alunos), somando 331 novos alunos. As Licenciaturas 1.º ciclo e os Cursos Técnicos Superiores Profissionais registaram uma diminuição de 55 novos alunos (-5,3%) e de 66 novos alunos (-25,8%), totalizando 979 e 190 novos alunos, respectivamente.

Um terço dos alunos seguiu a área de Ciências

Quanto à distribuição por áreas de educação e formação, as Ciências totalizavam 33,0% dos novos alunos inscritos no Ensino Superior na RAM em 2024/2025, seguidas pelos Serviços (15,1%) e pelas Engenharias (14,3%).

O total de alunos inscritos nos estabelecimentos de Ensino Superior da Região foi de 4 178, tendo aumentado 0,4% (mais 17 alunos) entre os anos lectivos 2023/2024 e 2024/2025. Este acréscimo foi verificado no ensino universitário, no qual estavam inscritos mais 79 alunos (+2,8%). No ensino politécnico verificou-se uma diminuição de 4,7% no número de alunos inscritos, menos 62 do que no ano lectivo anterior.

Quanto ao número de alunos inscritos em Mestrados 2.º ciclo e em Doutoramento 3.º ciclo aumentou 14,4% e 3,3%, respectivamente, enquanto os inscritos em Especializações diminuíram 10,7% (menos 3 alunos no ensino universitário público), observa a DREM. Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais registaram uma redução de 44 alunos (-9,5%), totalizando 421 alunos inscritos.

“Em termos de distribuição por áreas de educação e formação, as Ciências totalizavam 32,0% dos alunos inscritos no Ensino Superior na RAM em 2024/2025, seguidas pelas Engenharias (15,4%), pela Saúde e Protecção Social (14,5%) e pelos Serviços (13,8%)”, analisa

As mulheres inscritas constituíam 54,0% do total de alunos inscritos, correspondendo a uma diminuição de 0,5 pontos percentuais (p.p.) face ao ano lectivo anterior. Tendo em conta os ciclos de estudos, apenas nos Cursos técnico superiores profissionais, nas Especializações e nos Doutoramentos 3.º ciclo, a proporção de mulheres inscritas era inferior à de homens, respectivamente 32,5%, 48,0% e 47,4%.

Entre as mulheres, a área de educação e formação privilegiada era ‘Saúde e Protecção Social’, representando 21,6% das inscrições femininas (487). Por outro lado, a preferência dos homens era pela área ‘Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção’, com 29,1% das inscrições (559).

Ensino Superior ganhou 54 professores num ano

O corpo docente no Ensino Superior em 2024/2025 era composto por 513 docentes (445 no público e 68 no privado), o que representou um acréscimo de 54 docentes face ao ano lectivo anterior. Este aumento verificou-se no público e no privado (mais 44 no público e 10 no privado), bem como no ensino universitário e no ensino politécnico (mais 29 no universitário e 25 no politécnico).

Por natureza institucional, a DREM constatou uma maior presença de docentes doutorados no ensino público (49,4%). No ensino privado a proporção de docentes doutorados e de docentes licenciados era muito próxima (29,4% de Doutorados e 30,9% de Licenciados).

A maioria dos docentes pertencia às categorias de Assistente (39,8%) ou de Professor Auxiliar (27,9%).

A DREM contabilizou 223 pessoas não docentes em 2024/2025 a exercer funções nos estabelecimentos de Ensino Superior da RAM (200 no público e 23 no privado), mais 4,2% do que no ano lectivo 2023/2024 (mais 9 pessoas). Cerca de 35,0% do pessoal não docente tinha licenciatura e 26,0% tinha o ensino secundário como habilitação académica.