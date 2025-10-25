Tempestade Melissa atinge força de furacão e ameaça norte das Caraíbas

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos emitiu hoje um aviso para a Jamaica, quando a tempestade Melissa atingiu a força de um furacão, ameaçando causar inundações catastróficas no norte das Caraíbas.

Um aviso de furacão significa que são esperados ventos de pelo menos 119 quilómetros por hora (km/h) na zona dentro de 36 horas.

Severe flooding from Tropical Storm Melissa hit Bellas Colinas, Manoguayabo, in the Dominican Republic. (Oct 24)

"Melissa tornou-se um furacão com ventos máximos sustentados de 120 km/h", informou o NHC (na sigla em inglês). "Prevê-se uma rápida intensificação e a previsão é que o Melissa se torne um grande furacão amanhã (domingo)".

"A preparação para a Jamaica deverá estar concluída hoje. A lenta movimentação da Melissa traz ventos devastadores durante vários dias, bem como chuvas fortes, inundações repentinas catastróficas, deslizamentos de terra, danos, interrupções prolongadas nas comunicações de energia e isolamento", disse o centro.

Major flooding in Herrera sector, Dominican Republic due to the passage of Tropical Storm Melissa...

Uma previsão de chuva torrencial foi também emitida para as regiões do sul do Haiti e da República Dominicana até segunda-feira.

São possíveis inundações e deslizamentos de terra com risco de morte, com "chuva catastrófica" na península de Tiburon, no sudoeste do Haiti, informou o centro.

"Infelizmente, para os locais ao longo da trajetória projetada, a tempestade está cada vez mais grave", disse hoje Jamie Rhome, vice-diretor do centro, citado pela agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Tropical Storm Melissa



Haiti

Jamaica

Dominican Republic



Extremely heavy rain will cause life-threatening CATASTROPHIC FLASHFLOODING for portions of Haiti, Jamaica, and Dominican Republic.



Tropical Storm Melissa is forecast to begin rapidly intensifying.

As autoridades jamaicanas indicaram que todos os aeroportos da ilha fechariam no prazo de 24 horas após a emissão do alerta de furacão e que estariam disponíveis mais de 650 abrigos, acrescentando que os armazéns em toda a ilha estavam bem abastecidos e que milhares de pacotes de alimentos estavam prontos para uma distribuição rápida, se necessário.

A tempestade já matou pelo menos três pessoas e feriu cinco no Haiti, enquanto a República Dominicana declarou um morto e um desaparecido, assim como 200 casas danificadas e a interrupção do abastecimento de água.

Melissa é a 13ª tempestade com nome (com potencial para causar impactos significativos) da temporada de furacões no Atlântico, que decorre de 01 de junho a 30 de novembro.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos previu uma estação acima do normal, com 13 a 18 tempestades com nome.