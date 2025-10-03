SESARAM alerta para mensagens fraudulentas

O SESARAM – Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, informa que têm sido identificadas mensagens SMS fraudulentas enviadas a utentes.

Estas mensagens que utilizam, de forma abusiva, a identidade do SNS 24, alegando a existência de valores em dívidas e incluindo referências multibanco param pagamento, com prazos limitados de 5 dias.

Este tipo de esquema trata-se de uma prática de fraude eletrónica designada por smishing, em que criminosos utilizam o nome de entidades oficiais e credíveis para induzir os cidadãos a efetuar pagamentos indevidos.

O SESARAM apela à atenção de todos os utentes e da população em geral, recomendando que não efetuem qualquer pagamento com base neste tipo de mensagens; Não respondam nem acedam a links ou referências bancárias indicadas; Apaguem de imediato qualquer mensagem com este teor.

Importa sublinhar que nem o SNS 24, nem o SESARAM, EPERAM utilizam mensagens SMS com referências multibanco para efeitos de cobrança de valores em dívida.