Candidatos deixam mensagens finais aos eleitores

No fecho do debate autárquico da TSF-Madeira, os três candidatos à Câmara de Machico apresentaram as suas mensagens finais, sublinhando a diferença dos seus projectos políticos.

Luís Martins, candidato do JPP, disse que Machico tem agora “uma verdadeira alternativa” ao PS e PSD. “O JPP apresenta uma equipa competente, comprometida com Machico e com muita determinação. Somos cidadãos da sociedade civil que decidiram participar na política. É a oportunidade de optar por uma política diferente. O nosso projeto é colocar Machico nas mãos do povo”, apelou.

Luís Ferreira, candidato do PSD/CDS, reforçou a ideia de que o concelho está parado e precisa de mudança. “Machico encalhou e é preciso desencalhar na habitação, na mobilidade e no turismo. Nada muda se nada mudar, e está nas mãos do povo de Machico fazer essa mudança. Com a nossa equipa, Machico terá crescimento económico, desenvolvimento sustentável e será uma terra mais bonita e agradável para viver e visitar”, garantiu.

Já Hugo Marques, candidato do PS, pediu confiança na sua experiência autárquica. “Tenho uma equipa experiente, que sabe o que é estar numa câmara e numa junta de freguesia, com provas dadas de proximidade, de ouvir e decidir em prol das pessoas. No dia 12 de outubro há uma opção para garantir o futuro de Machico: votar no Partido Socialista, que tem a equipa certa para tornar o concelho mais atrativo para viver, crescer e envelhecer”, afirmou.