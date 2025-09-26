“Aquilo que vestimos passa sempre uma mensagem”

Designer de profissão e criadora de conteúdos digitais sobre moda, que contabiliza, à data, mais de 19 mil seguidores no Instagram, Cláudia Moniz explicou que o que vestimos passa sempre uma mensagem, que pode ser usada como um trunfo ou por outro lado prejudicar a intenção inicial.

Sobre a comunicação não verbal do vestuário, referiu que “tem um impacto muito forte, principalmente, porque o nosso cérebro capta muito mais facilmente aquilo que vê do que propriamente aquilo que ouve.”

“Muitas vezes lembramo-nos de alguém que nos cruzamos na rua devido a alguma coisa que nos chamou a atenção, mesmo sem nunca ter falado com a mesma”, adiantou.

A ‘influencer’ frisou a importância da primeira impressão, que “é a imagem que fica”, e pode, muitas vezes determinar o sucesso em situações importantes, como uma vaga de emprego.

“Numa entrevista de trabalho é extremamente importante a imagem e principalmente a nossa postura e, o que nós queremos passar. É fundamental fazer sempre uma pesquisa sobre o local a que nos estamos a candidatar para perceber qual é a sua imagem e como nos podemos adequar à mesma”, explicou Cláudia Moniz, tendo apontando, a título de exemplo, as diferenças de uma indumentária apropriada para uma entrevista para lojista e outra para uma vaga de recepcionista.

Não falamos com toda a gente que nos cruzamos na rua, mas a nossa imagem sim. Cláudia Moniz

Fique a saber que cuidados deve ter em atenção para além da roupa, o que deve evitar e como o vestuário pode passar uma mensagem de confiança, credibilidade ou autoridade, na entrevista presente no canal do DIÁRIO, no YouTube.